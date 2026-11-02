Без этого шага договор на автомобиль в "Дії" не подпишете: как правильно оформить куплю-продажу

Оформить договор купли-продажи автомобиля через "Дію" можно онлайн, однако завершить сделку без электронной подписи невозможно. В сервисном центре МВД предупреждают: обеим сторонам следует заранее создать учетную запись в "Дія.Підпис", иначе заявку могут даже отклонить.

Сделка с автомобилем в приложении "Дія" срывается чаще всего не из-за документов на машину, а из-за отсутствия электронной подписи у одной из сторон. Договор купли-продажи можно заключить онлайн, но подписать его оба участника должны с помощью "Дія.Підпис". Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Само подписание является заключительным этапом оформления, а договор считается заключенным только после подтверждения территориальным сервисным центром МВД. Если цифровая подпись не создана заранее, процедура затягивается: её придётся отложить, а при определённых обстоятельствах заявку вообще отклонят.

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В сервисном центре рекомендуют следующий простой алгоритм: сначала создать "Дія.Підпис" в приложении, затем подать заявку на куплю-продажу автомобиля и только после этого подписать электронный договор обеими сторонами. Подготовить подпись следует ещё до начала оформления, чтобы не прерываться на середине процедуры.

Это электронный инструмент для подписания документов в цифровом формате. При покупке или продаже автомобиля через приложение он подтверждает договор от имени каждого участника сделки.

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что для создания подписи потребуется физический документ, поэтому об его активации лучше позаботиться до того, как заявка будет подана.

Ранее сообщалось, что регистрацию приобретенного автомобиля могут приостановить даже из-за одной неверной цифры в VIN-коде. Главный сервисный центр МВД совместно с Экспертной службой перечислил основные причины, по которым администратор откажет в оформлении или отложит его уже во время первого визита.

Также сообщалось, что низкие температуры увеличивают нагрузку на аккумулятор, затрудняют запуск двигателя и выявляют слабые места в тормозах, системе охлаждения и обогреве, поэтому проверку стоит пройти до наступления морозов — это дешевле, чем искать СТО после первой поломки в дороге.