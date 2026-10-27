Почему автомобиль могут не зарегистрировать с первого раза: пять причин от МВД

Регистрацию приобретенного автомобиля могут приостановить даже из-за одной неверной цифры в VIN-коде. Главный сервисный центр МВД совместно с Экспертной службой перечислили основные причины, по которым администратор откажет в оформлении или отложит его уже во время первого визита.

Перерегистрация автомобиля срывается не только из-за бюрократических мелочей — чаще всего причина кроется в документах и маркировке самого автомобиля. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Достаточно не взять с собой один из оригиналов — паспорт, ИНН, свидетельство о регистрации транспортного средства или документ, подтверждающий право собственности, — и заявление не примут. Также процесс может быть приостановлен из-за ошибки в фамилии или VIN-коде, либо в случае, если данные в свидетельстве не соответствуют фактическим характеристикам автомобиля: например, если переоборудование не зарегистрировано.

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Несоответствие VIN-кода

Идентификационный номер — это уникальный "паспорт" автомобиля. Если хотя бы одна буква или цифра на кузове или раме не совпадает с данными свидетельства о регистрации или государственных реестров, администратор обязан приостановить оказание услуги до выяснения причины несоответствия.

Следы вмешательства в маркировку

Механические повреждения идентификационных номеров, следы спиливания, вваренные детали с новым номером или любые другие изменения маркировки автоматически влекут за собой подробную экспертизу. До её завершения регистрационные действия приостанавливаются.

Юридические ограничения

Автомобиль может находиться в розыске в Украине или за рубежом по Интерполу либо иметь запрет на отчуждение. В частности, это арест, наложенный исполнительной службой за задолженность по алиментам, штрафам или кредитам, залог банка, а также ограничения со стороны судебных и налоговых органов. Пока такие записи в реестрах не сняты, никаких регистрационных действий провести не удастся.

Ошибки в документах от автосалона

При покупке подержанного автомобиля покупатель получает комплект документов — договор купли-продажи, акт осмотра продаваемого транспортного средства и другие. Если акт осмотра заполнен не полностью, регистрацию приостановят, а для получения исправленного документа придется возвращаться в торговую организацию.

Зачем нужно экспертное исследование

Именно экспертиза защищает покупателя от приобретения автомобиля с криминальным прошлым. Специалисты Экспертной службы МВД устанавливают подлинность номеров кузова и двигателя, изучают состояние лакокрасочного покрытия в зоне маркировки и проверяют документы на наличие признаков подделки.

Их привлекают непосредственно во время регистрации: с помощью специального оборудования эксперты проверяют подлинность VIN-кода, номеров кузова, шасси и двигателя и определяют, не подвергались ли они механической модификации.

Ранее сообщалось, что низкие температуры увеличивают нагрузку на аккумулятор, затрудняют запуск двигателя и выявляют слабые места в тормозах, системе охлаждения и обогреве, поэтому проверку стоит пройти до наступления морозов — это дешевле, чем искать СТО после первой поломки в дороге.

Также сообщалось, что 21 октября Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры приступил к рассмотрению законопроекта, касающегося водительских удостоверений и взаимного признания решений о лишении права управления транспортными средствами.

Кроме того, с наступлением осенних холодов вновь актуальной стала сезонная смена шин: чем больше диаметр колес, тем дороже комплект — для малолитражек он обойдется от 800 гривен, а для кроссоверов цена достигает трех тысяч.