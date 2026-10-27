Чому авто можуть не зареєструвати з першого разу: п'ять причин від МВС

Реєстрацію придбаного автомобіля можуть зупинити навіть через одну невідповідну цифру у VIN-коді. Головний сервісний центр МВС разом з Експертною службою перелічили основні причини, через які адміністратор відмовить або відкладе оформлення вже під час першого візиту.

Перереєстрація автомобіля зривається не лише через бюрократичні дрібниці – найчастіше причина в документах і маркуванні самої машини. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Достатньо не взяти з собою один оригінал – паспорт, ІПН, свідоцтво про реєстрацію ТЗ або документ про право власності, і заяву не приймуть. Так само спинить процес помилка в прізвищі чи VIN-коді або ситуація, коли дані у свідоцтві не відповідають фактичним характеристикам авто: наприклад, якщо переобладнання не зареєстроване.

Невідповідність VIN-коду

Ідентифікаційний номер – це унікальний "паспорт" машини. Коли хоча б одна літера чи цифра на кузові або рамі не збігається з даними свідоцтва про реєстрацію чи державних реєстрів, адміністратор зобов'язаний призупинити послугу, поки причину розбіжності не з'ясують.

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Сліди втручання в маркування

Механічні пошкодження ідентифікаційних номерів, сліди спилювання, вварені деталі з новим номером чи будь-які інші зміни маркування автоматично тягнуть за собою детальне експертне дослідження. До його завершення реєстраційні дії зупиняють.

Юридичні обмеження

Автомобіль може бути в розшуку в Україні або за кордоном через Інтерпол, чи мати заборону на відчуження. Зокрема, це арешт, накладений виконавчою службою за боргами з аліментів, штрафів або кредитів, застава банку, а також обмеження від судових і податкових органів. Поки такі записи в реєстрах не зняті, жодних реєстраційних дій провести не вдасться.

Помилки в документах від автосалону

Під час купівлі вживаного авто покупець отримує комплект паперів – договір купівлі-продажу, акт огляду реалізованого транспортного засобу та інші. Якщо акт огляду заповнений не повністю, реєстрацію призупинять, а по виправлений документ доведеться повертатися до торговельної організації.

Навіщо потрібне експертне дослідження

Саме експертиза убезпечує покупця від авто з кримінальним минулим. Фахівці Експертної служби МВС встановлюють справжність номерів кузова й двигуна, вивчають стан лакофарбового покриття в зоні маркування та перевіряють документи на ознаки підробки.

Залучають їх безпосередньо під час реєстрації: за допомогою спеціального обладнання експерти перевіряють автентичність VIN-коду, номерів кузова, шасі та двигуна й визначають, чи не змінювалися вони механічно.

Раніше повідомлялося, що низькі температури додають навантаження на акумулятор, ускладнюють запуск двигуна й виявляють слабкі місця в гальмах, системі охолодження та обігріві, тому перевірку варто пройти до морозів – це дешевше, ніж шукати СТО після першої поломки в дорозі.

Також повідомлялося, що 21 жовтня Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури розпочав розгляд законопроєкту, який стосується посвідчень водія та взаємного визнання рішень про позбавлення права керування.

Крім цього, з осінніми холодами знову актуальним стало сезонне перевзування: чим більший діаметр коліс, тим дорожчий комплект – для малих авто він обійдеться від 800 гривень, а для кросоверів ціна доходить до трьох тисяч.