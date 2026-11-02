Без цього кроку договір на авто в "Дії" не підпишете: як правильно оформити купівлю-продаж

Оформити договір купівлі-продажу автомобіля через "Дію" можна онлайн, однак завершити угоду без електронного підпису неможливо. У сервісному центрі МВС попереджають: Дія.Підпис обом сторонам варто створити заздалегідь, бо інакше заявку можуть навіть скасувати.

Угода з автомобілем у застосунку "Дія" зривається найчастіше не через документи на машину, а через відсутність електронного підпису в однієї зі сторін. Договір купівлі-продажу можна укласти онлайн, але підписати його обидва учасники мусять за допомогою Дія.Підпису. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Саме підписання є завершальним етапом оформлення, а договір вважається укладеним лише після підтвердження територіальним сервісним центром МВС. Якщо цифровий підпис не створений заздалегідь, процедура затягується: її доведеться відкласти, а за певних обставин заявку взагалі скасують.

У сервісному центрі радять простий алгоритм: спершу створити Дія.Підпис у застосунку, потім подати заявку на купівлю-продаж автомобіля й лише після цього підписати електронний договір обома сторонами. Підготувати підпис варто ще до початку оформлення, щоб не перериватися на середині процедури.

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Це електронний інструмент для підписання документів у цифровому форматі. Під час купівлі або продажу авто через застосунок він підтверджує договір з боку кожного учасника угоди.

У Головному сервісному центрі МВС наголошують, що для створення підпису знадобиться фізичний документ, тому про його активацію краще подбати до того, як заявка вже подана.

Раніше повідомлялося, що реєстрацію придбаного автомобіля можуть зупинити навіть через одну невідповідну цифру у VIN-коді. Головний сервісний центр МВС разом з Експертною службою перелічили основні причини, через які адміністратор відмовить або відкладе оформлення вже під час першого візиту.

Також повідомлялося, що низькі температури додають навантаження на акумулятор, ускладнюють запуск двигуна й виявляють слабкі місця в гальмах, системі охолодження та обігріві, тому перевірку варто пройти до морозів — це дешевше, ніж шукати СТО після першої поломки в дорозі.