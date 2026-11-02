Самые надежные авто в Европе: японские бренды захватили первые места в рейтинге

Испанская организация OCU опросила более 85 тысяч водителей со всей Европы и определила самые надежные автомобильные бренды. Первые места заняли японские производители, а лучшие результаты по типу двигателя показали традиционные гибриды.

Об этом пишет издание Motorpasión.

Рейтинг охватывает 39 автомобильных марок, представленных на европейском рынке. При оценке учитывались количество поломок, их серьезность, пробег и возраст автомобилей.

Абсолютным лидером стала Lexus, набравшая 93 балла из 100 возможных. Второе место разделили Subaru, Toyota и Suzuki — каждая марка набрала по 91 баллу.

Toyota Wildlander Фото: Toyota

В список брендов с высокими показателями надежности также вошли Tesla, BYD, Honda, Mazda, Kia, Mitsubishi и Smart. Они набрали по 89 баллов.

Самые низкие оценки среди 39 производителей получили MG и Land Rover. Китайский бренд MG набрал 72 балла, а британский Land Rover — 64.

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Традиционные гибриды оказались более надежными, чем дизельные автомобили. По результатам опроса, владельцы лучше всего оценивают гибриды без возможности зарядки от розетки. Такие автомобили сочетают двигатель внутреннего сгорания с электродвигателем и могут самостоятельно заряжать аккумулятор во время движения.

Land Rover Defender Фото: the drive

Худшие результаты показали дизельные модели, особенно в среднем и большом классах. В небольших автомобилях их надежность несколько выше, однако она все равно уступает традиционным гибридам.

Чаще всего водители сообщали о неисправностях электрических систем — на них пришлось 14 % случаев. Проблемы с двигателем внутреннего сгорания составили 9% поломок. Неисправности тормозов также часто встречались в автомобилях Land Rover, Peugeot, Citroën, Opel, Jaguar, Lancia и Ford.

Среди крупногабаритных автомобилей самыми надежными признали Lexus IS 300h 2013–2020 годов выпуска, Lexus NX 2014–2021 годов и Toyota RAV4.

PEUGEOT 408 Фото: Peugeot

В компактном классе были отмечены бензиновые Audi Q2 и Toyota C-HR 2016–2023 годов выпуска, а также электромобиль Kia Niro. Среди небольших автомобилей лидерами стали Toyota Aygo X Cross, гибридные Suzuki Vitara, Ignis и Swift, Kia Stonic и первое поколение BMW i3.

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