Найнадійніші авто в Європі: японські бренди захопили перші місця рейтингу

Іспанська організація OCU опитала понад 85 тисяч водіїв з усієї Європи та визначила найнадійніші автомобільні бренди. Перші місця посіли японські виробники, а найкращі результати за типом двигуна показали традиційні гібриди.

Про це пише видання Motorpasión.

Рейтинг охоплює 39 автомобільних марок, представлених на європейському ринку. Під час оцінювання враховували кількість поломок, їхню серйозність, пробіг і вік автомобілів.

Абсолютним лідером стала Lexus, яка отримала 93 бали зі 100 можливих. Друге місце розділили Subaru, Toyota та Suzuki — кожна марка набрала по 91 балу.

Toyota Wildlander Фото: Toyota

До переліку брендів із високими показниками надійності також увійшли Tesla, BYD, Honda, Mazda, Kia, Mitsubishi та Smart. Вони отримали по 89 балів.

Найнижчі оцінки серед 39 виробників дісталися MG та Land Rover. Китайський бренд MG набрав 72 бали, а британський Land Rover — 64.

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Традиційні гібриди виявилися надійнішими за дизельні автомобілі. За результатами опитування, власники найкраще оцінюють гібриди без можливості заряджання від розетки. Такі авто поєднують двигун внутрішнього згоряння з електромотором і можуть самостійно заряджати батарею під час руху.

Land Rover Defender Фото: the drive

Найгірші результати показали дизельні моделі, особливо в середньому та великому класах. У невеликих автомобілях їхня надійність дещо вища, однак вона все одно поступається традиційним гібридам.

Найчастіше водії повідомляли про несправності електричних систем — на них припало 14% випадків. Проблеми з двигуном внутрішнього згоряння становили 9% поломок. Несправності гальм також часто траплялися в автомобілях Land Rover, Peugeot, Citroën, Opel, Jaguar, Lancia та Ford.

Серед великих автомобілів найнадійнішими визнали Lexus IS 300h 2013–2020 років випуску, Lexus NX 2014–2021 років і Toyota RAV4.

PEUGEOT 408 Фото: Peugeot

У компактному класі відзначили бензиновий Audi Q2, Toyota C-HR 2016–2023 років і електричний Kia Niro. Серед невеликих авто лідерами стали Toyota Aygo X Cross, гібридні Suzuki Vitara, Ignis і Swift, Kia Stonic та перше покоління BMW i3.

Раніше Aston Martin презентувала новий кросовер DBX GT з оригінальним оформленням салону.

Крім того, Mitsubishi Outlander нового покоління отримає більш виразний дизайн кузова та суттєво оновлену гібридну силову установку.