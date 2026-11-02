Стив Макквин и его Ferrari за $20 млн: легендарное авто актера уйдет с молотка

Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider, принадлежавший актёру Стиву Макквину, будет выставлен на аукционе Gooding Christie’s в Нью-Йорке 20–21 ноября. Стоимость автомобиля оценивается в $15–20 млн.

Об этом пишет издание Jalopnik.

Этот редкий спорткар принадлежал Макквину с 1967 года. Актёр, известный как "король крутизны", увлекался автомобилями и мотоциклами, участвовал в различных автоспортивных соревнованиях и даже работал тест-пилотом для журнала Sports Illustrated.

Ferrari выпустила всего 10 экземпляров модели 275 GTB/4*S NART Spider. Автомобиль Макквина имеет номер шесть и является одним из двух, которые изначально были окрашены в цвет Blu Sera — "вечерний синий".

После покупки в 1967 году актёр сменил цвет кузова на более тёмный металлик, переделал обивку сидений, установил более компактное зеркало заднего вида и крышку топливного бака для быстрой заправки.

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Впоследствии автомобиль попал в аварию на Тихоокеанском шоссе, в результате которой были серьезно повреждены передняя и задняя части кузова. Макквин воспользовался случаем для дальнейшей модернизации. Известный реставратор и художник Гершел Конвей из Junior's House of Color расширил колесные арки и установил задний спойлер с приподнятой кромкой.

Ferrari 275 GTB 4S NART Spider Фото: Marcel Massini/ Gooding Christie's

Ferrari оснащена 3,3-литровым атмосферным двигателем V12 Colombo мощностью около 300 л.с. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач. До 97 км/ч автомобиль разгоняется за 6,7 секунды, а четверть мили преодолевает за 14,7 секунды.

В 1971 году Макквин продал спорткар дизайнеру, изобретателю и гонщику-любителю Дж. Дэвиду Копфу. В 1985 году автомобиль приобрел нью-йоркский специалист по Ferrari Grand Prix SSR. Там его вернули к первоначальному цвету Blu Sera и провели необходимые работы.

После реставрации автомобиль оказался в коллекции бизнесмена и коллекционера Энтони Вана, где находится и по сей день. По имеющимся данным, Ferrari демонстрировали публично лишь дважды — в 1996 и 2003 годах.

Сочетание редкости, истории владения и отличного состояния делает этот спорткар одним из самых ценных автомобилей, связанных с Макквином. Его окончательная цена на аукционе может превысить предварительную оценку.

Аукцион Gooding Christie’s состоится 20–21 ноября в Javits Center в Манхэттене, Нью-Йорк.

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