Стів Макквін і його Ferrari за $20 млн: легендарне авто актора піде з молотка

Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider, яким володів актор Стів Макквін, виставлять на аукціоні Gooding Christie’s у Нью-Йорку 20–21 листопада. Вартість автомобіля оцінюють у $15–20 млн.

Про це пише видання Jalopnik.

Рідкісний спорткар належав Макквіну з 1967 року. Актор, відомий як "король крутості", захоплювався автомобілями та мотоциклами, брав участь у різних автоспортивних змаганнях і навіть працював тестувальником авто для журналу Sports Illustrated.

Ferrari виготовила лише 10 екземплярів моделі 275 GTB/4*S NART Spider. Автомобіль Макквіна має номер шість і є одним із двох, які спочатку отримали забарвлення Blu Sera — "вечірній синій".

Після придбання у 1967 році актор змінив колір кузова на темніший металік, переробив оббивку сидінь, встановив компактніше дзеркало заднього виду та кришку паливного бака для швидкої заправки.

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Згодом автомобіль потрапив в аварію на Тихоокеанському шосе, внаслідок якої були серйозно пошкоджені передня та задня частини кузова. Макквін скористався нагодою для подальшої модернізації. Відомий реставратор і художник Гершел Конвей із Junior's House of Color розширив колісні арки та встановив задній спойлер із піднятою кромкою.

Ferrari 275 GTB 4S NART Spider Фото: Marcel Massini/ Gooding Christie's

Ferrari оснащена 3,3-літровим атмосферним двигуном V12 Colombo потужністю близько 300 к.с. У парі з ним працює п'ятиступенева механічна коробка передач. До 97 км/год автомобіль розганяється за 6,7 секунди, а чверть милі долає за 14,7 секунди.

У 1971 році Макквін продав спорткар дизайнеру, винахіднику та аматорському гонщику Дж. Девіду Копфу. У 1985 році автомобіль придбав нью-йоркський фахівець із Ferrari Grand Prix SSR. Там його повернули до початкового кольору Blu Sera та провели необхідні роботи.

Після реставрації автомобіль опинився в колекції бізнесмена та колекціонера Ентоні Вана, де перебуває досі. За наявними даними, Ferrari демонстрували публічно лише двічі — у 1996 та 2003 роках.

Поєднання рідкісності, історії володіння та збереженого стану робить цей спорткар одним із найцінніших автомобілів, пов'язаних із Макквіном. Його остаточна ціна на торгах може перевищити попередню оцінку.

Аукціон Gooding Christie’s відбудеться 20–21 листопада в Javits Center на Мангеттені, Нью-Йорк.

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