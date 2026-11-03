1200 сил и дизайн суперкара: Karma представила гибрид, который будет выпущен в единственном экземпляре

Компания Karma Automotive анонсировала запуск ультраэксклюзивной программы персонализации, в рамках которой будет создано всего девять уникальных автомобилей по индивидуальному заказу. Первой моделью в этой линейке, ориентированной на использование на гоночной трассе, стал гиперкар Eximius 1. Он отличается агрессивным аэродинамическим обвесом и мощной гибридной силовой установкой на базе двигателя V8.

Внешне Eximius 1 выглядит как экстремальная, значительно более массивная версия седана Gyesera — преемника модели Revero (производство которой уже прекращено), которая, в свою очередь, восходит к оригинальному Fisker Karma 2011 года. Хотя автомобиль унаследовал от "донорской" модели шасси, остекление, крышу и двери, все остальные кузовные панели здесь абсолютно новые, сообщает CarScoops.

Агрессивный аэродинамический обвес отличается новыми бамперами с футуристическими воздухозаборниками и диагональными дневными ходовыми огнями. Дополняют образ капот с вентиляционными отверстиями, расширители колесных арок из углеродного волокна, широкие боковые пороги с аэродинамическими элементами, массивный диффузор и стационарное заднее антикрыло. Кузов окрашен в насыщенный оттенок "Borealis Blue" ("Синий Бореалис"), который подчеркивают белые графические элементы и открытые участки углеродного волокна.

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Салон Karma Eximius 1 Фото: Karma Automotive

В четырёхместном салоне установлены спортивные "ковши" Recaro. Интерьер отделан алькантарой в оттенках "Borealis Blue" и "Moondust" ("Лунная пыль") и обильно украшен углеродным волокном. На центральной консоли появился выключатель массы (аварийный размыкатель аккумулятора) в стиле гоночных автомобилей, а между задними сиденьями закреплен изготовленный на заказ гоночный шлем.

1200 лошадиных сил и разгон от 0 до 100 км/ч за 2,7 секунды

Если серийная модель Gyesera недавно заменила свою полностью электрическую силовую установку на бензино-электрическую гибридную систему мощностью 566 л.с., то Eximius 1 получил значительно более мощный 6,2-литровый двигатель V8 производства General Motors. По данным Karma, совокупная мощность силовой установки достигает впечатляющих 1200 к.с.: 550 к.с. обеспечивает двигатель внутреннего сгорания, а остальные 650 к.с. — электродвигатели. Это делает автомобиль самым мощным гибридом (PHEV) в истории. Благодаря этому четырёхместный трековый спорткар разгоняется от 0 до 96 км/ч за 2,7 секунды, а его максимальная скорость превышает 322 км/ч.

Новая модель построена на модернизированном алюминиевом пространственном каркасе. Для обеспечения уверенной управляемости трековый болид оснащен полуактивной подвеской Öhlins, расширенной колеей и карбон-керамическими тормозами с перфорированными дисками. Автомобиль комплектуется 21-дюймовыми магниевыми колесными дисками.

"История создания Eximius 1 началась с разговора с одним особенным клиентом. Он очень любит свой Karma Revero, но искал что-то гораздо более экстремальное и бескомпромиссное", — отметил Маркес МакКеммон, президент и генеральный директор Karma Automotive.

Передача Karma Eximius 1 заказчику запланирована на 2027 год. Этот экземпляр останется единственным в своём роде. Компания не разглашает стоимость, однако, учитывая масштаб модификаций, этот автомобиль гарантированно станет самой дорогой моделью в истории бренда.

Напомним, что Toyota Corolla возглавила мировой рейтинг компактных автомобилей по объемам продаж с января по сентябрь 2026 года.

Кроме того, обновленный Mitsubishi Pajero получил около 5500 предварительных заказов в Японии менее чем за месяц. Почти 80 % покупателей переходят с других брендов, а часть бывших владельцев Mitsubishi возвращается к этой марке.