1200 сил і дизайн суперкара: Karma показала незвичайний гібрид, який випустять в одному екземплярі

Компанія Karma Automotive анонсувала запуск ультраексклюзивної програми персоналізації, у межах якої буде створено лише дев’ять унікальних автомобілів за індивідуальним замовленням. Першою моделлю в цій лінійці, орієнтованій на використання на гоночному треку, став гіперкар Eximius 1. Він вирізняється агресивним аеродинамічним обвісом і потужною гібридною силовою установкою на базі двигуна V8.

Зовні Eximius 1 виглядає як екстремальна, значно масивніша версія седана Gyesera — наступника моделі Revero (виробництво якої вже припинено), що, своєю чергою, бере початок від оригінального Fisker Karma 2011 року. Хоча автомобіль успадкував від "донорської" моделі шасі, скління, дах і двері, усі інші кузовні панелі тут абсолютно нові, повідомляє CarScoops.

Агресивний аеродинамічний обвіс вирізняється новими бамперами з футуристичними повітрозабірниками та діагональними денними ходовими вогнями. Доповнюють образ капот із вентиляційними отворами, розширювачі колісних арок із вуглеволокна, широкі бічні пороги з аеродинамічними елементами, масивний дифузор і стаціонарне заднє антикрило. Кузов пофарбований у насичений відтінок "Borealis Blue" ("Синій Бореаліс"), який підкреслюють білі графічні елементи та відкриті ділянки вуглеволокна.

Видео дня

Салон Karma Eximius 1 Фото: Karma Automotive

У чотиримісному салоні встановлено спортивні "ковші" Recaro. Інтер’єр оздоблений алькантарою у відтінках "Borealis Blue" та "Moondust" ("Місячний пил") і рясно декорований вуглеволокном. На центральній консолі з’явився вимикач маси (аварійний розмикач акумулятора) у стилі гоночних автомобілів, а між задніми сидіннями закріплено виготовлений на замовлення гоночний шолом.

1200 кінських сил і розгін від 0 до 100 км/год за 2,7 секунди

Якщо серійна модель Gyesera нещодавно змінила свою повністю електричну силову установку на бензино-електричну гібридну систему потужністю 566 к.с., то Eximius 1 отримав значно потужніший 6,2-літровий двигун V8 виробництва General Motors. За даними Karma, сукупна потужність силової установки сягає вражаючих 1200 к.с.: 550 к.с. забезпечує двигун внутрішнього згоряння, а решту 650 к.с. — електродвигуни. Це робить автомобіль найпотужнішим гібридом (PHEV) в історії. Завдяки цьому чотиримісний трековий спорткар розганяється від 0 до 96 км/год за 2,7 секунди, а його максимальна швидкість перевищує 322 км/год.

Нова модель побудована на модернізованому алюмінієвому просторовому каркасі. Для забезпечення впевненої керованості трековий болід оснащено напівактивною підвіскою Öhlins, розширеною колією та карбон-керамічними гальмами з перфорованими дисками. Автомобіль комплектується 21-дюймовими магнієвими колісними дисками.

"Історія створення Eximius 1 почалася з розмови з одним особливим клієнтом. Він дуже любить свій Karma Revero, але шукав щось значно екстремальніше й безкомпромісніше", — зазначив Маркес МакКеммон, президент і генеральний директор Karma Automotive.

Передача Karma Eximius 1 замовнику запланована на 2027 рік. Цей екземпляр залишиться єдиним у своєму роді. Компанія не розголошує вартість, проте, з огляду на масштаб модифікацій, цей автомобіль гарантовано стане найдорожчою моделлю в історії бренду.

Нагадаємо, Toyota Corolla очолила світовий рейтинг компактних авто за продажами з січня до вересня 2026 року.

Крім того, відроджений Mitsubishi Pajero отримав близько 5500 попередніх замовлень у Японії менш ніж за місяць. Майже 80% покупців переходять з інших брендів, а частина колишніх власників Mitsubishi повертається до марки.