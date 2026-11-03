Автомобиль, который бросает вызов суперкарам: новый BMW Alpina разогнался до 300 км/ч

BMW Alpina тестирует свой первый серийный автомобиль после присоединения бренда к BMW Group. Роскошный седан с двигателем V8 превысил скорость 300 км/ч на тестовой трассе в Италии.

Об этом сообщает издание Motor1.

Прототип будущей Alpina 7 Series, созданный на базе обновленной BMW 7 Series, проходит высокоскоростные испытания перед премьерой в 2027 году. Автомобиль пока скрыт под камуфляжем, но уже продемонстрировал свои возможности на полигоне Nardò Technical Center на юге Италии.

В ходе испытаний седан разогнали до скорости свыше 300 км/ч. Для этого инженеры использовали 12,6-километровое кольцо, предназначенное для испытаний автомобилей на высоких скоростях.

В BMW Alpina подчеркивают, что главная цель модели — не рекорды на гоночной трассе, а сочетание высокой скорости с комфортом. Такой подход компания описывает фразой "Speed, not Sport" — скорость, а не спортивность. Автомобиль должен стать роскошным гран-турером для быстрых и комфортных путешествий.

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Седан получил двигатель V8 и настройки, обеспечивающие плавное ускорение

BMW подтвердила, что первая серийная модель новой Alpina будет оснащена двигателем V8. Окончательные показатели мощности, крутящего момента и разгона пока не разглашаются.

В ходе испытаний на проекционном дисплее прототипа появились значения 439 кВт и 784 Нм. Это соответствует примерно 589 л.с. и 784 Нм крутящего момента, однако эти цифры не являются окончательными.

BMW Alpina 7 Series 2028 года Фото: BMW

Инженеры специально настроили систему управления двигателем и педаль акселератора, чтобы мощность передавалась плавно, без резких реакций. Также изменили настройки трансмиссии, адаптировав её к более высоким оборотам двигателя и увеличенной мощности.

Особое внимание уделили подвеске. Она должна обеспечивать точную управляемость без ущерба для комфорта. Аэродинамические усовершенствования помогают автомобилю сохранять устойчивость на высокой скорости.

Прототип также получил 20-дюймовые многоспицевые легкосплавные диски и специальные шины Pirelli P Zero. Внутри шин находится дополнительный слой пены, который должен улучшать точность управления, комфорт и безопасность при длительном движении на высокой скорости.

Еще одной характерной особенностью осталась выхлопная система с четырьмя овальными патрубками. В BMW обещают глубокий насыщенный звук двигателя. Спереди автомобиль оснащён янтарными дневными ходовыми огнями, напоминающими концептуальное купе Alpina, которое не поступит в серийное производство.

Максимальная скорость новой Alpina пока неизвестна

BMW пока не сообщила, какой максимальной скорости сможет развивать новый седан. Это особенно интересно с учетом показателей предыдущих моделей бренда.

Предыдущее поколение Alpina B7 разгонялось до 330 км/ч. Такой же максимальной скорости обладали более поздние модели B5 GT и B8 GT.

BMW Alpina 7 Series 2028 года Фото: BMW

Конкуренция в сегменте скоростных роскошных седанов также усилилась. Bentley Flying Spur Speed способен развивать скорость 333 км/ч, а лимитированная версия Maserati Ghibli 334 Ultima — 334 км/ч. Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra, по заявлениям производителя, может развивать скорость до 350 км/ч.

BMW меняет производство автомобилей Alpina

После интеграции в BMW Group бренд Alpina будет производить автомобили на действующих заводах BMW. Это существенное изменение по сравнению с прежней моделью работы, когда компания выпускала небольшие партии автомобилей на собственном предприятии в Бухлое, используя машины BMW.

BMW Alpina 7 Series 2028 года Фото: BMW

Оригинальный бренд переименовали в Alpina Classic. Он продолжает работать в Бухлое и обслуживает владельцев автомобилей, выпущенных до приобретения бренда компанией BMW. По оценкам компании, из примерно 60 тысяч автомобилей, созданных за десятилетие, до наших дней сохранилось около 40 тысяч.

В то же время семья Бовензипенов не отказалась от производства эксклюзивных автомобилей. Андреас и Флориан Бовензипены, сыновья основателя Alpina Буркарда Бовензипена, основали компанию Bovensiepen Automobile GmbH.

Первыми проектами новой компании стали купе M4 с дизайном Zagato, созданное на базе кабриолета, и M5 Touring, дизайн которого разработал бывший дизайнер BMW.

Ранее BMW представила седан 3 Series нового, восьмого поколения.

Кроме того, компания обновила BMW X3 M50 xDrive. Кроссовер стал мощнее, а среди дополнительных опций появился пакет Black Package.