Автівка, яка кидає виклик суперкарам: нова BMW Alpina розігналася до 300 км/год

BMW Alpina випробовує свій перший серійний автомобіль після інтеграції бренду до BMW Group. Розкішний седан з двигуном V8 перевищив швидкість 300 км/год на тестовому треку в Італії.

Про це пише видання Motor1.

Прототип майбутньої Alpina 7 Series, створений на базі оновленого BMW 7 Series, проходить високошвидкісні випробування перед прем'єрою у 2027 році. Автомобіль поки прихований камуфляжем, але вже продемонстрував свої можливості на полігоні Nardò Technical Center на півдні Італії.

Під час тестів седан розігнали до понад 300 км/год. Для цього інженери використали 12,6-кілометрове кільце, призначене для перевірки автомобілів на високих швидкостях.

У BMW Alpina наголошують, що головна мета моделі — не рекорди на гоночному треку, а поєднання високої швидкості з комфортом. Такий підхід компанія описує фразою "Speed, not Sport" — швидкість, а не спортивність. Автомобіль має стати розкішним гран-турером для швидких і комфортних подорожей.

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Седан отримав двигун V8 і налаштування для плавного прискорення

BMW підтвердила, що перша серійна модель нової Alpina матиме двигун V8. Остаточні показники потужності, крутного моменту та розгону поки не розкривають.

Під час випробувань на проєкційному дисплеї прототипу з'явилися значення 439 кВт і 784 Нм. Це відповідає приблизно 589 к.с. і 784 Нм крутного моменту, однак ці цифри не є остаточними.

2028 BMW Alpina 7 Series Фото: BMW

Інженери спеціально налаштували систему керування двигуном і педаль акселератора, щоб потужність передавалася плавно, без різких реакцій. Також змінили налаштування трансмісії, адаптувавши її до вищих обертів двигуна та збільшеної віддачі.

Окрему увагу приділили підвісці. Вона має забезпечувати точну керованість без втрати комфорту. Аеродинамічні вдосконалення допомагають автомобілю зберігати стабільність на високій швидкості.

Прототип також отримав 20-дюймові багатоспицеві легкосплавні диски та спеціальні шини Pirelli P Zero. Усередині шин є додатковий шар піни, який має покращувати точність керування, комфорт і безпеку під час тривалого руху на високій швидкості.

Ще однією характерною особливістю залишилася вихлопна система з чотирма овальними патрубками. У BMW обіцяють глибокий насичений звук двигуна. Спереду автомобіль має бурштинові денні ходові вогні, які нагадують про концептуальне купе Alpina, що не потрапить у серійне виробництво.

Максимальна швидкість нової Alpina поки невідома

BMW поки не повідомила, якої максимальної швидкості зможе досягти новий седан. Це особливо цікаво з огляду на показники попередніх моделей бренду.

Попереднє покоління Alpina B7 розганялося до 330 км/год. Таку саму максимальну швидкість мали новіші B5 GT і B8 GT.

2028 BMW Alpina 7 Series Фото: BMW

Конкуренція у сегменті швидкісних розкішних седанів також посилилася. Bentley Flying Spur Speed здатний розвивати 333 км/год, а лімітований Maserati Ghibli 334 Ultima — 334 км/год. Електричний Xiaomi SU7 Ultra, за заявами виробника, може досягати 350 км/год.

BMW змінює виробництво автомобілів Alpina

Після інтеграції до BMW Group бренд Alpina вироблятиме автомобілі на чинних заводах BMW. Це суттєва зміна порівняно з попередньою моделлю роботи, коли компанія випускала невеликі партії автомобілів на власному підприємстві в Бухлоє, використовуючи машини BMW.

2028 BMW Alpina 7 Series Фото: BMW

Оригінальний бренд перейменували на Alpina Classic. Він продовжує працювати в Бухлоє та обслуговує власників автомобілів, випущених до придбання бренду BMW. За оцінками компанії, з приблизно 60 тисяч створених за десятиліття автомобілів донині збереглося близько 40 тисяч.

Водночас родина Бовензіпенів не відмовилася від створення ексклюзивних автомобілів. Андреас і Флоріан Бовензіпени, сини засновника Alpina Буркарда Бовензіпена, заснували Bovensiepen Automobile GmbH.

Першими проєктами нової компанії стали купе M4 із дизайном Zagato, створене на базі кабріолета, та M5 Touring, дизайн якого розробив колишній дизайнер BMW.

Раніше BMW показала седан 3 Series нового, восьмого покоління.

Також компанія оновила BMW X3 M50 xDrive. Кросовер став потужнішим, а серед додаткових опцій з'явився пакет Black Package.