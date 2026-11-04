Lamborghini Temerario превратили в Бэтмобиль: новую версию суперкара показали на SEMA 2026

На выставке SEMA 2026 в Лас-Вегасе была представлена доработанная Lamborghini Temerario с расширенным кузовом, новыми колесами и спортивной выхлопной системой. Суперкар получил обвес Zacoe Performance и дополнительные настройки двигателя.

Об этом сообщает издание Autoevolution.

Автомобиль привлекает внимание необычным дизайном, напоминающим Бэтмобиль из фильмов о Бэтмене. Кузов Lamborghini Temerario стал значительно агрессивнее благодаря расширенным колесным аркам, новым накладкам на пороги и массивному переднему бамперу.

Среди прочих изменений — новый капот, небольшой спойлер типа "утиный хвост" на корме, большое заднее антикрыло, диффузор и дополнительные вентиляционные отверстия. На крыше также установили воздухозаборник.

Lamborghini Temerario

Обвес разработала компания Zacoe Performance, а его установку выполнила американская мастерская RDB LA. Владелец автомобиля поделился фотографиями доработанного суперкара в Instagram.

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Lamborghini получила кованые колесные диски DTF-3P с глянцевым чёрным покрытием и шины Toyo. Кузов выполнен в сатиново-чёрном цвете, а отдельные детали изготовлены из углеродного волокна.

Lamborghini Temerario

Технические изменения коснулись и автомобиля. По словам владельца, суперкар оснастили спортивной выхлопной системой Aeroflow Dynamics и настроили двигатель в HD Tuning. Это должно повысить мощность, однако точные показатели после доработки пока не разглашаются.

Стандартная Lamborghini Temerario оснащена 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом и тремя электродвигателями. Суммарная мощность гибридной силовой установки составляет 920 л.с. Автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч за 2,7 секунды.

Lamborghini Temerario

Temerario дебютировала в 2024 году на Monterey Car Week, а серийное производство началось в 2025 году на заводе Lamborghini в итальянском Сант-Агата-Болоньезе. Модель стала преемницей Huracán.

Выставка SEMA 2026 открылась 3 ноября в Лас-Вегасе и продлится до 6 ноября. Модернизированную Lamborghini Temerario можно увидеть среди других автомобильных новинок мероприятия.

Lamborghini Temerario

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