Lamborghini Temerario перетворили на Бетмобіль: нову версію суперкара показали на SEMA 2026

На виставці SEMA 2026 у Лас-Вегасі показали доопрацьовану Lamborghini Temerario з широким кузовом, новими колесами та спортивним вихлопом. Суперкар отримав обвіс Zacoe Performance і додаткові налаштування двигуна.

Про це пише видання Autoevolution.

Автомобіль привертає увагу незвичайним дизайном, який нагадує Бетмобіль із фільмів про Бетмена. Кузов Lamborghini Temerario став значно агресивнішим завдяки розширеним колісним аркам, новим накладкам на пороги та масивному передньому бамперу.

Серед інших змін — новий капот, невеликий спойлер типу "качиний хвіст" на кормі, велике заднє антикрило, дифузор і додаткові вентиляційні отвори. На даху також встановили повітрозабірник.

Lamborghini Temerario

Обвіс розробила компанія Zacoe Performance, а його монтаж виконала американська майстерня RDB LA. Власник автомобіля поділився фотографіями доопрацьованого суперкара в Instagram.

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Lamborghini отримала ковані колісні диски DTF-3P із глянцевим чорним покриттям і шини Toyo. Кузов виконаний у сатиновому чорному кольорі, а окремі деталі виготовлені з вуглецевого волокна.

Lamborghini Temerario

Технічні зміни також торкнулися автомобіля. За словами власника, суперкар обладнали спортивною вихлопною системою Aeroflow Dynamics і налаштували двигун у HD Tuning. Це має збільшити потужність, однак точні показники після доопрацювання поки не розкрили.

Стандартна Lamborghini Temerario оснащена 4,0-літровим V8 із подвійним турбонаддувом і трьома електромоторами. Сумарна потужність гібридної силової установки становить 920 к.с. Автомобіль розганяється з місця до 100 км/год за 2,7 секунди.

Lamborghini Temerario

Temerario дебютувала у 2024 році на Monterey Car Week, а серійне виробництво розпочалося у 2025 році на заводі Lamborghini в італійській Сант'Агата-Болоньєзе. Модель стала наступницею Huracán.

Виставка SEMA 2026 відкрилася 3 листопада в Лас-Вегасі та триватиме до 6 листопада. Доопрацьовану Lamborghini Temerario можна побачити серед інших автомобільних новинок заходу.

Lamborghini Temerario

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