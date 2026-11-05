Заплатят $560 тысяч и будут ждать 2 года: первый электрокар Ferrari вызвал дикий бум

Первый электромобиль Ferrari Luce уже распродан на весь 2027 год, хотя поставки клиентам ещё не начались. Из-за высокого спроса новым покупателям придётся ждать автомобиль до 2028 года.

Об этом заявил генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья во время телефонной конференции по итогам третьего квартала, сообщает Motor1.

По словам руководителя компании, Luce развивается в соответствии с графиком. Первые автомобили должны появиться на дорогах к концу 2026 года, а активные поставки клиентам начнутся в 2027-м. Однако все автомобили, которые Ferrari планирует произвести в следующем году, уже имеют покупателей.

"Все автомобили Luce, которые мы планируем продать в следующем году, фактически уже распределены. Если кто-то обратится сейчас, ему придется ждать год, чтобы получить автомобиль", — сказал Винья аналитикам.

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Ferrari не раскрыла, сколько именно экземпляров Luce планирует выпустить в 2027 году. Винья также отказался назвать конкретные планы по продажам.

Ferrari Luce Фото: Ferrari

Одной из причин ограниченного предложения может быть постепенное наращивание производства. В отличие от других моделей Ferrari, Luce собирают на новом предприятии, специализирующемся на производстве электродвигателей, аккумуляторных блоков и других ключевых компонентов. Компании нужно время, чтобы вывести новый завод на полную мощность.

Ferrari уже провела более 50 закрытых, локальных и премьерных презентаций Luce в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также состоялось пять публичных мероприятий.

Ferrari Luce Фото: Ferrari

Следующий важный этап запланирован на первый квартал 2027 года. Тогда Ferrari должна организовать международные тест-драйвы для представителей СМИ, после чего потенциальные покупатели смогут самостоятельно опробовать электромобиль.

По данным компании, Luce заинтересовал как постоянных клиентов Ferrari, так и новых покупателей. Производитель не сообщил, сколько среди них владельцев других моделей бренда.

В США стартовая цена Ferrari Luce составляет 560 800 долларов (около 25,54 млн грн). Это на 122 190 долларов (около 5,56 млн грн) дороже, чем внедорожник Purosangue с двигателем V12.

Ferrari Luce Фото: Ferrari

Спрос на Luce — не единственное свидетельство высокого интереса к автомобилям Ferrari. В компании также сообщили, что весь запланированный на 2027 год выпуск автомобилей уже забронирован. Части клиентов придётся ждать свои автомобили до 2028 года.

К концу 2026 года Ferrari планирует представить ещё две новые модели. Одной из них, вероятно, станет 296 Challenge Stradale или автомобиль с аналогичной концепцией.

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