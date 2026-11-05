Заплатять $560 тисяч і чекатимуть 2 роки: перший електрокар Ferrari спричинив дикий бум

Перший електричний автомобіль Ferrari Luce вже розкупили на весь 2027 рік, хоча поставки клієнтам ще не почалися. Через високий попит новим покупцям доведеться чекати на авто до 2028 року.

Про це заявив генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья під час телефонної конференції за підсумками третього кварталу, повідомляє Motor1.

За словами керівника компанії, Luce розвивається відповідно до графіка. Перші автомобілі мають з'явитися на дорогах до кінця 2026 року, а активні поставки клієнтам розпочнуться у 2027-му. Однак усі автомобілі, які Ferrari планує виготовити наступного року, вже мають покупців.

"Усі Luce, які ми плануємо продати наступного року, фактично вже розподілені. Якщо хтось звернеться зараз, йому доведеться чекати рік, щоб отримати авто", — сказав Вінья аналітикам.

Ferrari не розкрила, скільки саме екземплярів Luce планує випустити у 2027 році. Вінья також відмовився назвати конкретний план продажів.

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Ferrari Luce Фото: Ferrari

Однією з причин обмеженої пропозиції може бути поступове нарощування виробництва. На відміну від інших моделей Ferrari, Luce збирають на новому підприємстві, яке спеціалізується на виробництві електродвигунів, акумуляторних блоків та інших ключових компонентів. Компанії потрібен час, щоб вивести новий завод на повну потужність.

Ferrari вже провела понад 50 закритих, локальних і прем'єрних презентацій Luce у Північній Америці, Європі, на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Також відбулося п'ять публічних заходів.

Ferrari Luce Фото: Ferrari

Наступний важливий етап запланований на перший квартал 2027 року. Тоді Ferrari має організувати міжнародні тест-драйви для представників медіа, після чого потенційні покупці зможуть випробувати електромобіль самостійно.

За даними компанії, Luce зацікавив як постійних клієнтів Ferrari, так і нових покупців. Виробник не повідомив, скільки серед них власників інших моделей бренду.

У США стартова ціна Ferrari Luce становить 560 800 доларів (близько 25,54 млн грн). Це на 122 190 доларів (близько 5,56 млн грн) дорожче за позашляховик Purosangue з двигуном V12.

Ferrari Luce Фото: Ferrari

Попит на Luce не є єдиним свідченням високого інтересу до автомобілів Ferrari. У компанії також повідомили, що весь запланований на 2027 рік випуск автомобілів уже заброньований. Частині клієнтів доведеться чекати на свої авто до 2028 року.

До кінця 2026 року Ferrari планує представити ще дві нові моделі. Однією з них, імовірно, стане 296 Challenge Stradale або автомобіль із подібною концепцією.

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