Маск отказывается от "стальной мечты": Tesla может прекратить производство Cybertruck в 2027 году

Илон Маск заявил, что Tesla планирует постепенно свернуть производство электрического пикапа Cybertruck на заводе в Техасе примерно в середине 2027 года. Освободившиеся мощности компания намерена использовать для выпуска роботакси Cybercab.

Об этом сообщает издание Motor1.

О предстоящих изменениях Маск сообщил в социальной сети X, но не уточнил, перенесет ли Tesla производство пикапа на другой завод или вообще откажется от этой модели. Компания пока не объявляла о поиске новой производственной площадки.

Cybertruck был представлен в ноябре 2019 года. Электрический пикап привлек внимание необычным угловатым кузовом из нержавеющей стали, который существенно отличался от дизайна традиционных автомобилей этого класса. Изначально Tesla обещала, что базовая версия будет стоить 39 900 долларов, однако когда первые покупатели получили свои автомобили в ноябре 2023 года, цена оказалась значительно выше.

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Tesla Cybertruck

Несмотря на большой интерес, проявленный во время презентации, компании не удалось достичь запланированных объемов продаж. Tesla рассчитывала выпускать до 250 тысяч Cybertruck в год, однако реальный спрос оказался гораздо ниже.

По оценкам Kelley Blue Book, за первые девять месяцев 2026 года Tesla продала в США 11 586 таких пикапов — на 28 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за время продаж было реализовано чуть менее 71 тысячи Cybertruck, сообщает Car and Driver.

На коммерческие результаты также повлияли многочисленные отзывы автомобилей и жалобы на качество сборки. Кроме того, радикальный дизайн модели пришёл по вкусу не всем потенциальным покупателям.

Теперь Tesla планирует увеличить производство Cybercab — двухместного автономного электромобиля, предназначенного для работы в качестве роботакси. У него нет руля и педалей, а сама модель отражает стремление Маска переориентировать компанию с производства электромобилей на автономный транспорт и робототехнику.

Tesla Cybertruck Фото: Tesla

Если Tesla уложится в объявленный график, остановка производства Cybertruck на техасском заводе начнется менее чем через четыре года после начала поставок покупателям. В то же время окончательная судьба модели пока неизвестна — Маск не исключил возможности переноса производства.

Возможное сокращение производства Cybertruck происходит на фоне сокращения модельного ряда Tesla. Ранее компания прекратила производство Model S и Model X, сосредоточившись на автономном вождении и робототехнике.

В 2024 году Фокус рассказывал о Tesla Roadster. Илон Маск тогда заявил, что спорткар получит реактивные двигатели для более быстрого разгона, а его производство планировалось начать в 2025 году. Однако прототип нового поколения Roadster был представлен ещё в 2017 году, а его разработка неоднократно откладывалась.

Кроме того, мы рассказывали о блогере Cyber Hooligan, который переделал Tesla Model 3. Он изменил внешний вид электромобиля, пытаясь придать ему облик Tesla Roadster.