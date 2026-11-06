Маск відмовляється від "сталевої мрії": Tesla може припинити виробництво Cybertruck у 2027 році

Ілон Маск заявив, що Tesla планує поступово згорнути виробництво електричного пікапа Cybertruck на заводі в Техасі приблизно в середині 2027 року. Вивільнені потужності компанія хоче використати для випуску роботаксі Cybercab.

Про це пише видання Motor1.

Про майбутні зміни Маск повідомив у соцмережі X, але не уточнив, чи перенесе Tesla виробництво пікапа на інший завод, чи взагалі відмовиться від цієї моделі. Компанія поки не оголошувала про пошук нового виробничого майданчика.

Cybertruck представили в листопаді 2019 року. Електричний пікап привернув увагу незвичним кутастим кузовом із нержавіючої сталі, який суттєво відрізнявся від дизайну традиційних авто цього класу. Спочатку Tesla обіцяла, що базова версія коштуватиме 39 900 доларів, однак коли перші покупці отримали свої авто в листопаді 2023 року, ціна виявилася значно вищою.

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Tesla Cybertruck

Попри великий інтерес під час презентації, компанії не вдалося досягти запланованих обсягів продажів. Tesla розраховувала випускати до 250 тисяч Cybertruck щороку, проте реальний попит виявився набагато нижчим.

За оцінками Kelley Blue Book, у перші дев'ять місяців 2026 року Tesla продала у США 11 586 таких пікапів — на 28% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом за час продажів реалізували трохи менш як 71 тисячу Cybertruck, повідомляє Car and Driver.

На комерційні результати також вплинули численні відкликання авто та скарги на якість складання. Крім того, радикальний дизайн моделі сподобався не всім потенційним покупцям.

Тепер Tesla планує збільшити виробництво Cybercab — двомісного автономного електромобіля, призначеного для роботи як роботаксі. У нього немає керма та педалей, а сама модель відображає прагнення Маска переорієнтувати компанію з виробництва електромобілів на автономний транспорт і робототехніку.

Tesla Cybertruck Фото: Tesla

Якщо Tesla дотримається оголошеного графіка, зупинка виробництва Cybertruck на техаському заводі розпочнеться менш ніж через чотири роки після старту постачань покупцям. Водночас остаточна доля моделі поки невідома — Маск не виключив можливості перенесення виробництва.

Можливе згортання випуску Cybertruck відбувається на тлі скорочення модельного ряду Tesla. Раніше компанія припинила виробництво Model S і Model X, зосередившись на автономному керуванні та робототехніці.

У 2024 році Фокус розповідав про Tesla Roadster. Ілон Маск тоді заявив, що спорткар отримає реактивні двигуни для швидшого розгону, а його виробництво планували розпочати у 2025 році. Однак прототип нового покоління Roadster показали ще у 2017 році, а його розробку неодноразово відкладали.

Також ми розповідали про блогера Cyber Hooligan, який переробив Tesla Model 3. Він змінив зовнішність електрокара, намагаючись надати йому вигляду Tesla Roadster.