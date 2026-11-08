Срок действия водительских прав истек: в каком случае полиция не будет штрафовать нарушителя

Во время военного положения украинцы могут управлять автомобилем, даже если срок действия их водительского удостоверения истек. Однако это правило распространяется только на автовладельцев, у которых водительские права были выданы впервые.

Во время военного положения украинцам разрешается пользоваться водительским удостоверением, выданным впервые на 2 года, срок действия которого уже истек. Об этом напоминают в Главном сервисном центре МВД.

Эти возможности закреплены в постановлении Кабинета министров № 184, в котором говорится, что гражданин, имеющий выданное впервые и уже просроченное водительское удостоверение, допускается к управлению транспортными средствами соответствующей категории даже в течение года со дня отмены военного положения. Впрочем, такое удостоверение подлежит обмену, поскольку считается недействительным, поэтому в МВД советуют обновить документы, чтобы избежать возможных недоразумений.

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Порядок обмена просроченного водительского удостоверения

Обменять водительское удостоверение можно онлайн в "Кабинете водителя" или в приложении "Дия", при условии, что водительский документ отображается.

Кроме того, получить разрешение на управление транспортным средством можно в любом сервисном центре МВД, независимо от места жительства.

Перед обращением в сервисный центр МВД необходимо зарегистрироваться для получения услуги на сайте через Є-запис или в мобильном приложении "Є-запис". Также зарегистрироваться можно через терминал самообслуживания, расположенный непосредственно в помещении сервисного центра МВД.

Какие документы нужны для замены старых водительских прав:

водительское удостоверение;

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту с выпиской о месте проживания;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Фото: МВД Украины

Водительское удостоверение выдается сроком на 5 или 15 лет. Ориентировочная стоимость услуги составляет 650 грн, без учета банковской комиссии.

Если в период действия водительского удостоверения, выданного сроком на 2 года, было совершено 3 и более нарушений правил дорожного движения, замена документа будет произведена после сдачи теоретического и практического экзаменов, сообщили в сервисном центре МВД.

Отметим, что согласно ст. 126 КоАП, управление транспортным средством без водительского удостоверения влечет за собой штраф в размере 425 грн.

Напомним, что правительство упростило процедуру получения водительских прав категорий BE, C1E и CE для украинцев.

Кроме того, Фокус писал, что утеря документа и замена удостоверения в связи со сменой фамилии требуют совершенно разных административных процедур в сервисных центрах МВД.