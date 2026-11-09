BYD создала электрокар роскошнее Rolls-Royce: 39 динамиков и нефрит в салоне

Китайская компания BYD представила в Абу-Даби электрический седан Yangwang Altior, который призван составить конкуренцию Rolls-Royce и Bentley. Автомобиль оснащен четырьмя электродвигателями, салоном с нефритом и шелком, а также 39 динамиками.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новый флагманский седан разрабатывался в течение трёх лет. Его название Altior в переводе с латыни означает "высший". Дизайнеры черпали вдохновение в древнем китайском бронзовом сосуде "дин", символизирующем силу и достоинство.

Габариты модели составляют 5,6 м в длину, 2,03 м в ширину и 1,59 м в высоту. Колесная база достигает 3,5 м. По размерам Altior даже превосходит Rolls-Royce Phantom со стандартной колесной базой.

2027 Yangwang Altior Фото: Yangwang

Внешний вид седана дополняют массивная решетка радиатора с отдельно отполированными элементами и 21-дюймовые колесные диски. Двенадцать световых элементов на передней части автомобиля вращаются и последовательно подсвечиваются, когда владелец приближается к нему. Передние двери открываются на 80 градусов, а задние — на 90 градусов. В дверях также предусмотрены специальные зонтики.

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За движение отвечают четыре независимо управляемых электродвигателя. Система может изменять крутящий момент на каждом колесе более 100 раз в секунду. BYD пока не раскрыла мощность силовой установки.

Среди необычных возможностей модели — разворот на месте и аварийная система поддержания плавучести, которая должна помочь пассажирам выбраться из автомобиля, если он случайно окажется в воде. Также седан оснащен активной подвеской, которая с помощью камеры анализирует дорогу впереди и автоматически настраивается для повышения комфорта.

2027 Yangwang Altior Фото: Yangwang

Заявленный запас хода превышает 1000 км по китайскому циклу CLTC. В то же время по более строгим европейским стандартам WLTP и американским EPA показатели, вероятно, будут ниже.

Особое внимание BYD уделила отделке салона. В качестве декоративных элементов использовали желтый хотанский нефрит, натуральное дерево, кожу и шерсть. Обивку дополнили традиционной вышивкой из Сучжоу и узорами в виде облаков. Всего в салоне разместили 48 декоративных деталей в 11 зонах. Их дизайн меняли более 30 раз, чтобы добиться нужного отражения света.

2027 Yangwang Altior Фото: Yangwang

Седан имеет четырёхместную компоновку с акцентом на комфорт задних пассажиров. Для них предусмотрены кресла с нулевой гравитацией, механическим массажем и четырьмя массажными насадками. Пространство для ног составляет 120,9 см.

Специальный режим отдыха позволяет одним нажатием кнопки отклонить спинки сидений, поднять подножки, закрыть солнцезащитные шторки и изменить подсветку. Также доступны функции массажа и ароматизации салона.

2027 Yangwang Altior Фото: Yangwang 2027 Yangwang Altior Фото: Yangwang

Мультимедийная система включает 39 динамиков, часть из которых автоматически выдвигается при запуске автомобиля. Для развлечений и видеозвонков предусмотрен потолочный экран диагональю 21,4 дюйма. Кроме того, в автомобиле есть два холодильника. Задний имеет объём 5,5 л и может как охлаждать, так и подогревать напитки и продукты. Объём багажника составляет 532 л.

Стоимость Yangwang Altior в Китае начинается от 2,08 млн юаней — около 13,7 млн грн. Мощность электродвигателей и возможность продажи модели за пределами Китая пока не разглашаются.

Ранее стало известно, что компания BYD представила электрокроссовер Atto 8 с запасом хода до 652 км.

Кроме того, производитель представил доступный электрогрузовик BYD ETT44, который должен стать конкурентом Tesla Semi.