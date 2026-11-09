BYD створила електрокар розкішніший за Rolls-Royce: 39 динаміків і нефрит у салоні

Китайська компанія BYD представила в Абу-Дабі електричний седан Yangwang Altior, який має конкурувати з Rolls-Royce та Bentley. Автівка отримала чотири електромотори, салон із нефритом і шовком та 39 динаміків.

Про це пише видання Motor1.

Новий флагманський седан розробляли протягом трьох років. Його назва Altior у перекладі з латини означає "вищий". Дизайнери надихалися стародавньою китайською бронзовою посудиною дин, яка символізує силу та гідність.

Габарити моделі становлять 5,6 м завдовжки, 2,03 м завширшки та 1,59 м заввишки. Колісна база сягає 3,5 м. За розмірами Altior навіть перевершує Rolls-Royce Phantom зі стандартною колісною базою.

2027 Yangwang Altior Фото: Yangwang

Зовнішність седана доповнюють масивна решітка радіатора з окремо відполірованими елементами та 21-дюймові колісні диски. Дванадцять світлових елементів на передній частині автомобіля обертаються та послідовно підсвічуються, коли власник наближається до нього. Передні двері відчиняються на 80 градусів, а задні — на 90 градусів. У дверях також передбачені спеціальні парасолі.

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За рух відповідають чотири незалежно керовані електромотори. Система може змінювати крутний момент на кожному колесі понад 100 разів на секунду. BYD поки не розкрила потужність силової установки.

Серед незвичайних можливостей моделі — розворот на місці та аварійна система підтримання плавучості, яка має допомогти пасажирам вибратися з автомобіля, якщо він випадково опиниться у воді. Також седан оснащений активною підвіскою, яка за допомогою камери аналізує дорогу попереду та автоматично налаштовується для підвищення комфорту.

2027 Yangwang Altior Фото: Yangwang

Заявлений запас ходу перевищує 1000 км за китайським циклом CLTC. Водночас за суворішими європейським WLTP та американським EPA показники, ймовірно, будуть нижчими.

Особливу увагу BYD приділила оздобленню салону. Для декоративних елементів використали жовтий хотанський нефрит, натуральне дерево, шкіру та вовну. Оббивку доповнили традиційною вишивкою із Сучжоу та візерунками у вигляді хмар. Загалом у салоні розмістили 48 декоративних деталей у 11 зонах. Їхній дизайн змінювали понад 30 разів, щоб досягти потрібного відбиття світла.

2027 Yangwang Altior Фото: Yangwang

Седан має чотиримісне компонування з акцентом на комфорт задніх пасажирів. Для них передбачені крісла з нульовою гравітацією, механічним масажем і чотирма масажними головками. Простір для ніг становить 120,9 см.

Окремий режим відпочинку дозволяє одним натисканням кнопки відхилити спинки сидінь, підняти підставки для ніг, закрити сонцезахисні шторки та змінити підсвічування. Також доступні функції масажу й ароматизації салону.

2027 Yangwang Altior Фото: Yangwang 2027 Yangwang Altior Фото: Yangwang

Мультимедійна система включає 39 динаміків, частина з яких автоматично висувається під час запуску автомобіля. Для розваг і відеодзвінків передбачили стельовий екран діагоналлю 21,4 дюйма. Крім того, в автомобілі є два холодильники. Задній має об'єм 5,5 л і може як охолоджувати, так і підігрівати напої та продукти. Об'єм багажника становить 532 л.

Вартість Yangwang Altior у Китаї стартує від 2,08 млн юанів — близько 13,7 млн грн. Потужність електромоторів та можливість продажу моделі за межами Китаю поки не розкриваються.

Раніше стало відомо, що BYD презентувала електрокросовер Atto 8 із запасом ходу до 652 км.

Крім того, виробник показав доступну електровантажівку BYD ETT44, яка має стати конкурентом Tesla Semi.