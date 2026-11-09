На заводе Volkswagen работают 100 овец: компания нашла для них неожиданную работу

На заводе Volkswagen в польском Вжешне стадо из 100 овец ухаживает за территорией солнечной электростанции площадью 27 гектаров. Животные заменяют газонокосилки, поедая траву под солнечными панелями.

Об этом пишет издание Jurnalul.

Овцы появились на территории предприятия в конце апреля и будут оставаться там до осени. За ними ухаживает местная фермерша. Все животные относятся к породе "великопольская", которая происходит из этого региона и участвует в программе сохранения генетических ресурсов.

Такой подход называется агровольтаическим выпасом. Он позволяет использовать одну территорию одновременно для производства электроэнергии и содержания сельскохозяйственных животных. Благодаря этому отпадает необходимость постоянно косить траву с помощью специальной техники.

Солнечный парк Volkswagen насчитывает более 31 тысячи панелей общей установленной мощностью 18,3 МВт. В солнечные дни электростанция может полностью обеспечивать завод электроэнергией, а за год покрывает примерно четверть его потребностей.

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В то же время исследователи из Познанского университета естественных наук наблюдают за тем, как пребывание под солнечными панелями влияет на животных. Они изучают их состояние, качество пастбищ, почву и микроклимат на территории электростанции.

Volkswagen не сообщил, сколько средств удается сэкономить благодаря такому способу ухода за территорией. Кроме того, выпас овец напрямую не способствует увеличению объемов производства электроэнергии.

Завод в Вжешне открыли 24 октября 2016 года. Это единственное предприятие в мире, где собирают фургоны Volkswagen Crafter и MAN TGE. В июне 2026 года завод выпустил свой 600-тысячный автомобиль — им стал кемпер Grand California на базе Crafter.

В 2025 году объемы производства превысили 100 тысяч автомобилей. В среднем предприятие выпускало один автомобиль каждые 163 секунды. На заводе работают более 3 тысяч человек, а производственные процессы также обеспечивают роботы, автономные транспортные системы и технологии искусственного интеллекта для контроля качества.

В настоящее время Volkswagen расширяет производственные мощности предприятия. Компания строит два новых цеха общей площадью около 60 тысяч квадратных метров. Один из них предназначен для производства нижней части кузова будущего полностью электрического Crafter, другой — для хранения аккумуляторов.

Завершить строительство планируют во второй половине 2027 года. Дата выхода электроверсии Crafter пока не объявлена.

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