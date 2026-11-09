На заводі Volkswagen працюють 100 овець: компанія знайшла для них несподівану роботу

На заводі Volkswagen у польському Вжешні стадо зі 100 овець доглядає за територією сонячної електростанції площею 27 гектарів. Тварини замінюють газонокосарки, поїдаючи траву під сонячними панелями.

Про це пише видання Jurnalul.

Вівці з'явилися на території підприємства наприкінці квітня та залишатимуться там до осені. За ними доглядає місцева фермерка. Усі тварини належать до породи великопольська, яка походить із цього регіону та бере участь у програмі збереження генетичних ресурсів.

Такий підхід називають агровольтаїчним випасом. Він дає змогу використовувати одну територію одночасно для виробництва електроенергії та утримання сільськогосподарських тварин. Завдяки цьому відпадає потреба постійно косити траву спеціальною технікою.

Сонячний парк Volkswagen налічує понад 31 тисячу панелей загальною встановленою потужністю 18,3 МВт. У сонячні дні електростанція може повністю забезпечувати завод електроенергією, а за рік покриває приблизно чверть його потреб.

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Водночас дослідники з Познанського університету природничих наук спостерігають за тим, як перебування під сонячними панелями впливає на тварин. Вони вивчають їхній стан, якість пасовища, ґрунт і мікроклімат на території електростанції.

Volkswagen не повідомляв, скільки коштів вдається заощадити завдяки такому способу догляду за територією. Також випас овець безпосередньо не збільшує обсяги виробництва електроенергії.

Завод у Вжешні відкрили 24 жовтня 2016 року. Це єдине підприємство у світі, де збирають фургони Volkswagen Crafter та MAN TGE. У червні 2026 року завод випустив свій 600-тисячний автомобіль — ним став кемпер Grand California на базі Crafter.

У 2025 році обсяги виробництва перевищили 100 тисяч автомобілів. У середньому підприємство випускало один автомобіль кожні 163 секунди. На заводі працюють понад 3 тисячі людей, а виробничі процеси також забезпечують роботи, автономні транспортні системи та технології штучного інтелекту для контролю якості.

Нині Volkswagen розширює виробничі потужності підприємства. Компанія будує два нові цехи загальною площею близько 60 тисяч квадратних метрів. Один призначений для виробництва нижньої частини кузова майбутнього повністю електричного Crafter, інший — для зберігання акумуляторів.

Завершити будівництво планують у другій половині 2027 року. Дату виходу електричної версії Crafter поки не оголошували.

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