Родстер за миллионы и в единственном экземпляре: Mercedes приготовила сюрприз для чемпионки WTA

Mercedes-Benz подготовила эксклюзивный Mercedes-AMG SL 55 4Matic+ для победительницы женского теннисного турнира WTA Finals 2026. Родстер получил индивидуальную отделку в фирменном фиолетовом цвете из палитры соревнований.

Об этом сообщает издание Motor1.

Автомобиль был создан в рамках программы персонализации Manufaktur Made to Measure. Это единственный экземпляр в таком исполнении, который нельзя будет приобрести у обычного дилера.

Публичная презентация родстера состоялась на мероприятии WTA Clubhouse в Лос-Анджелесе накануне турнира. Соревнования пройдут с 8 по 15 ноября 2026 года в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния. Победительница одиночного разряда получит ключи от автомобиля во время церемонии награждения 15 ноября.

Mercedes-AMG SL 55 Фото: Mercedes-Benz

Внешне Mercedes-AMG SL 55 выделяется специальной расцветкой Manufaktur Made to Measure Ultraviolet, которая соответствует цветовой гамме WTA. Родстер также получил 21-дюймовые кованые диски AMG с многоспицевым дизайном.

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Салон отделан белой кожей Nappa Manufaktur Crystal White и вставками из углеродного волокна AMG. Среди индивидуальных деталей — специальные накладки на пороги, вышитые подушки подголовников и персонализированная эмблема с именем победительницы.

Mercedes-AMG SL 55 Фото: Mercedes-Benz

Техническая часть автомобиля не претерпела изменений. Он сохранил полный привод 4Matic+ и стандартные характеристики Mercedes-AMG SL 55. Все доработки касаются внешнего вида и отделки салона.

Такой подарок предусмотрен только для чемпионки одиночного турнира. Победители парного разряда, в свою очередь, получат бесплатную аренду автомобилей Mercedes-Benz сроком на 12 месяцев.

Mercedes-AMG SL 55 Фото: Mercedes-Benz

Сотрудничество Mercedes-Benz с WTA началось в начале сезона 2026 года. Компания стала главным партнёром женского теннисного тура и его эксклюзивным автомобильным партнёром. Передача уникального SL 55 станет завершением первого года этого сотрудничества.

Напомним, что в период с января по сентябрь 2026 года самым продаваемым компактным автомобилем в мире стала Toyota Corolla.

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