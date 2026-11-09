Родстер за мільйони та в єдиному екземплярі: Mercedes приготувала сюрприз для чемпіонки WTA

Mercedes-Benz підготувала ексклюзивний Mercedes-AMG SL 55 4Matic+ для переможниці жіночого тенісного турніру WTA Finals 2026. Родстер отримав індивідуальне оздоблення у фірмовому фіолетовому кольорі з палітри змагань.

Про це пише видання Motor1.

Автомобіль створили в межах програми персоналізації Manufaktur Made to Measure. Це єдиний екземпляр у такому виконанні, який не можна буде придбати у звичайного дилера.

Публічну презентацію родстера провели на заході WTA Clubhouse у Лос-Анджелесі напередодні турніру. Змагання триватимуть із 8 до 15 листопада 2026 року в Індіан-Веллсі, штат Каліфорнія. Переможниця одиночного розряду отримає ключі від авто під час церемонії нагородження 15 листопада.

Mercedes-AMG SL 55 Фото: Mercedes-Benz

Зовні Mercedes-AMG SL 55 вирізняється спеціальним забарвленням Manufaktur Made to Measure Ultraviolet, яке відповідає кольоровій гамі WTA. Родстер також отримав 21-дюймові ковані диски AMG із багатоспицевим дизайном.

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Салон оздобили білою шкірою наппа Manufaktur Crystal White та вставками з вуглецевого волокна AMG. Серед індивідуальних деталей — спеціальні накладки на пороги, вишиті подушки підголівників і персоналізована емблема з ім'ям переможниці.

Mercedes-AMG SL 55 Фото: Mercedes-Benz

Технічну частину автомобіля не змінювали. Він зберіг повний привод 4Matic+ та стандартні характеристики Mercedes-AMG SL 55. Усі доопрацювання стосуються зовнішнього вигляду й оздоблення салону.

Такий подарунок передбачений лише для чемпіонки одиночного турніру. Переможці парного розряду натомість отримають безплатну оренду автомобілів Mercedes-Benz строком на 12 місяців.

Mercedes-AMG SL 55 Фото: Mercedes-Benz

Співпраця Mercedes-Benz із WTA розпочалася на початку сезону 2026 року. Компанія стала головним партнером жіночого тенісного туру та його ексклюзивним автомобільним партнером. Передача унікального SL 55 стане завершенням першого року цієї співпраці.

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