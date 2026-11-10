Polestar показала электрокар будущего: такого дизайна вы еще не видели, но есть один нюанс

Компания Polestar показала концептуальный электрокар Formula 2030 с футуристическим дизайном, четырьмя отдельными сиденьями и необычным салоном. Серийной модели не будет, но отдельные дизайнерские решения используют в будущих авто брендах.

Об этом пишет издание Motor1.

Formula 2030 – это спортивный пятидверный хэтчбек с низким кузовом, расширенными колесными арками и 22-дюймовыми колесами. По силуэту концепт напоминает современную интерпретацию Volvo C30, но имеет безрамочную конструкцию без центральных стоек и дополнительную заднюю дверь, открывающуюся против движения.

Авто получил необычную заднюю часть, которую Polestar описывает как похожую на космический корабль. Особое внимание привлекают новые задние фонари – вместо привычной сплошной световой полосы производитель использовал другое оформление.

Polestar Formula 2030 Фото: Polestar

Длина концепта составляет 4,68 м, ширина — 2,02 м, а высота — всего 1,35 м. Колесная база достигает 2,78 м. Благодаря специальной платформе для электромобилей инженерам удалось сделать салон более просторным, несмотря на низкий профиль кузова.

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Среди других особенностей – почти полностью стеклянная крыша с большим спойлером, один вертикально расположенный стеклоочиститель и датчик LiDAR, который выдвигается только при активации системы автономного управления.

Интерьер рассчитан на четырех пассажиров. Каждое сиденье имеет надувные боковые валики и подушки подстраиваемые под человека. Перед водителем разместили изогнутый 20-дюймовый дисплей, закрепленный непосредственно на рулевой колонке, а на центральном тоннеле установили 12,2-дюймовый сенсорный экран.

Polestar Formula 2030 Фото: Polestar

В то же время, Polestar не отказалась от физических кнопок. Под центральным дисплеем предусмотрено восемь настраиваемых элементов управления, которые можно оборудовать разными переключателями и поворотными регуляторами.

Салон также изменяет конфигурацию в зависимости от режима движения. В автономном режиме центральный дисплей поднимается с передней панели, а руль и сиденье отодвигаются друг от друга. В режиме Performance экран опускается в центральную консоль, а водитель и дисплей водителя приближаются к водителю.

Технические характеристики силовой установки пока не раскрывают. Известно лишь, что Formula 2030 – электромобиль. Polestar не уведомила мощность двигателей, емкость аккумулятора и динамические показатели.

Polestar Formula 2030 Фото: Polestar

О спортивном характере концепта свидетельствуют амортизаторы Öhlins и специальный отсек в переднем багажнике для гоночных шлемов и огнетушителей. Жесткость кузова дополнительно усиливает золотая распорка.

Несмотря на то, что Formula 2030 вряд ли станет серийной моделью, ее технология имеет практическое значение для бренда. Polestar подтвердила, что часть дизайнерских решений использует в следующем поколении Polestar 2, которое ожидается в 2027 году, и компактном внедорожнике Polestar 7, запланированном на 2028 год.

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