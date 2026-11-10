Polestar показала електрокар майбутнього: такого дизайну ви ще не бачили, але є один нюанс

Компанія Polestar показала концептуальний електрокар Formula 2030 із футуристичним дизайном, чотирма окремими сидіннями та незвичайним салоном. Серійної моделі не буде, але окремі дизайнерські рішення використають у майбутніх авто бренду.

Про це пише видання Motor1.

Formula 2030 — це спортивний п'ятидверний хетчбек із низьким кузовом, розширеними колісними арками та 22-дюймовими колесами. За силуетом концепт нагадує сучасну інтерпретацію Volvo C30, але має безрамкову конструкцію без центральних стійок і додаткові задні двері, що відчиняються проти руху.

Автівка отримала незвичайну задню частину, яку Polestar описує як схожу на космічний корабель. Особливу увагу привертають нові задні ліхтарі — замість звичної суцільної світлової смуги виробник використав інше оформлення.

Polestar Formula 2030 Фото: Polestar

Довжина концепту становить 4,68 м, ширина — 2,02 м, а висота — лише 1,35 м. Колісна база сягає 2,78 м. Завдяки спеціальній платформі для електромобілів інженерам вдалося зробити салон просторішим, попри низький профіль кузова.

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Серед інших особливостей — майже повністю скляний дах із великим спойлером, один вертикально розташований склоочисник і датчик LiDAR, який висувається лише під час активації системи автономного керування.

Інтер'єр розрахований на чотирьох пасажирів. Кожне сидіння має надувні бокові валики та подушки, які підлаштовуються під людину. Перед водієм розмістили вигнутий 20-дюймовий дисплей, закріплений безпосередньо на рульовій колонці, а на центральному тунелі встановили 12,2-дюймовий сенсорний екран.

Polestar Formula 2030 Фото: Polestar

Водночас Polestar не відмовилася від фізичних кнопок. Під центральним дисплеєм передбачено вісім налаштовуваних елементів керування, які можна обладнати різними перемикачами та поворотними регуляторами.

Салон також змінює конфігурацію залежно від режиму руху. В автономному режимі центральний дисплей піднімається з передньої панелі, а кермо та сидіння відсуваються одне від одного. У режимі Performance екран опускається в центральну консоль, а кермо й дисплей водія наближаються до водія.

Технічні характеристики силової установки поки не розкривають. Відомо лише, що Formula 2030 — електромобіль. Polestar не повідомила потужність двигунів, ємність акумулятора та динамічні показники.

Polestar Formula 2030 Фото: Polestar

Про спортивний характер концепту свідчать амортизатори Öhlins і спеціальний відсік у передньому багажнику для гоночних шоломів та вогнегасника. Жорсткість кузова додатково підсилює золота розпірка.

Попри те, що Formula 2030 навряд чи стане серійною моделлю, її розробка має практичне значення для бренду. Polestar підтвердила, що частину дизайнерських рішень використає в наступному поколінні Polestar 2, яке очікується у 2027 році, та електричному компактному позашляховику Polestar 7, запланованому на 2028 рік.

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