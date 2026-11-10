Ford готовит дешевый пикап: новинка может стать серьезным ударом для китайских конкурентов

Ford подтвердила разработку нового пикапа среднего размера, который планируется представить в 2027 году за пределами США. Его производственная себестоимость должна быть на 20% ниже, чем у нынешнего Ranger.

Об этом пишет издание Motor1.

О новой модели рассказал генеральный директор Ford Джим Фарли во время телефонной конференции, посвященной финансовым результатам компании за третий квартал 2026 года. По его словам, новый пикап ориентирован на международные рынки, где американскому производителю приходится конкурировать с более доступными моделями китайских брендов.

Ford рассчитывает, что новинка поможет привлечь покупателей, которые из-за высокой стоимости традиционных пикапов выбирают конкурентов. Компания планирует применить подход, подобный тому, который использовала при выходе на рынок США с более компактным Maverick.

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Одной из основных целей проекта является понижение издержек на создание. По словам Фарли, стоимость основных материалов для нового пикапа будет на 20% меньше по сравнению с актуальным Ford Ranger. В то же время, это не обязательно означает такое же снижение розничной цены, ведь на нее влияют и другие расходы.

Форд Ranger Фото: Ford

Название модели, место производства и страны, где она появится первыми, Ford пока не раскрывает. Также неизвестно, какие силовые установки получит новинка.

Новый пикап станет отдельной моделью, а не переработанной версией уже имеющегося автомобиля. Он также не связан с электрическим Fathom, который компания разрабатывает для американского рынка или компактным Maverick.

Основной задачей международной новинки станет конкуренция по цене. Особенно актуально это для рынков Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, где китайские производители активно предлагают пикапы по более низкой стоимости.

Появится ли новая модель у США, Ford пока не сообщает. Компания отдельно рассматривает возможность выпуска доступного пикапа с двигателем внутреннего сгорания для американского рынка в конце десятилетия. Это будет другой проект.

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