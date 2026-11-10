Ford готує дешевий пікап: новинка може стати серйозним ударом для китайських конкурентів

Ford підтвердила розробку нового пікапа середнього розміру, який планують представити у 2027 році за межами США. Його виробнича собівартість має бути на 20% нижчою, ніж у нинішнього Ranger.

Про це пише видання Motor1.

Про нову модель розповів генеральний директор Ford Джим Фарлі під час телефонної конференції, присвяченої фінансовим результатам компанії за третій квартал 2026 року. За його словами, новий пікап орієнтований на міжнародні ринки, де американському виробнику доводиться конкурувати з доступнішими моделями китайських брендів.

Ford розраховує, що новинка допоможе залучити покупців, які через високу вартість традиційних пікапів обирають конкурентів. Компанія планує застосувати підхід, подібний до того, який використала під час виходу на ринок США з компактнішим Maverick.

Однією з головних цілей проєкту є зниження витрат на виробництво. За словами Фарлі, вартість основних матеріалів для нового пікапа буде на 20% меншою порівняно з актуальним Ford Ranger. Водночас це не обов'язково означає таке саме зниження роздрібної ціни, адже на неї впливають й інші витрати.

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Ford Ranger Фото: Ford

Назву моделі, місце виробництва та країни, у яких вона з'явиться першими, Ford поки не розкриває. Також невідомо, які силові установки отримає новинка.

Новий пікап стане окремою моделлю, а не переробленою версією вже наявного автомобіля. Він також не пов'язаний із електричним Fathom, який компанія розробляє для американського ринку, або компактним Maverick.

Основним завданням міжнародної новинки стане конкуренція за ціною. Особливо актуальним це є для ринків Латинської Америки та Південно-Східної Азії, де китайські виробники активно пропонують пікапи за нижчою вартістю.

Чи з'явиться нова модель у США, Ford поки не повідомляє. Компанія окремо розглядає можливість випуску доступного пікапа з двигуном внутрішнього згоряння для американського ринку наприкінці десятиліття. Це буде інший проєкт.

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