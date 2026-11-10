Поджег BMW на заказ за 1000$: киевские полицейские задержали мужчину

В результате поджога сгорели еще четыре соседних машины и пострадало жилое здание. Общая сумма ущерба составила несколько миллионов гривен.

Как сообщает полиция Киева, установлено, что фигуранту – 38-летнему местному жителю – в одном из мессенджеров предложили за денежное вознаграждение в размере 1000$ поджечь дорогостоящий автомобиль.

Согласившись, подозреваемый ночью облил легковоспламеняющейся жидкостью автомобиль BMW и поджег его. В результате пожара также сгорели еще четыре автомобиля привезенных рядом марок Renault, Dodge, Nissan и Opel.

Выполнив задание, мужчина направил отчет "заказчику", впрочем, обещанных денег он так и не получил.

Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям сотрудников уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве, личность поджигателя была быстро установлена.

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Последствия поджога авто в Киеве Фото: Национальная полиция

Правоохранители провели масштабную работу: проработали записи из десятков камер видеонаблюдения системы "Безопасный город", проанализировали маршрут движения подозреваемого к месту совершения преступления и пути его ухода, а также опросили возможных свидетелей происшествия.

Задержание произошло по месту жительства фигуранта.

Во время санкционированного обыска в его квартире следователи изъяли вещественные доказательства, безусловно указывающие на причастность киевлянина к преступлению. В частности, была найдена одежда со стойким запахом горюче-смазочных материалов, в которой мужчина находился в ту ночь, остатки пластиковых емкостей, зажигалки, а также мобильный телефон.

Именно в гаджете сохранились доказательства того, как он получал подробные инструкции от неизвестного куратора, подтверждал готовность выполнить "заказ", сбрасывал геолокацию и отправлял видеоотчет горящих транспортных средств.

По данному факту следственным отделом территориального управления полиции начато уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом, что причинило имущественный ущерб в особо крупных размерах.

Фото с места преступления Фото: Национальная полиция

Санкция этой статьи предусматривает суровое наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет.

Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного правонарушения. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, учитывая общественную опасность содеянного и риск скрывания от следствия.

Суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил ходатайство правоохранителей в полном объеме.

Кроме того, в рамках досудебного расследования назначен ряд судебных экспертиз, в частности пожарно-техническая и автотовароведческая, для установления точной причины возгорания, эпицентра пожара и оценки суммы причиненного материального ущерба владельцам всех пяти уничтоженных автомобилей.

Подозреваемый в поджоге авто в Киеве 38-летний местный житель

По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет несколько миллионов гривен. Эти средства подозреваемому придется возмещать потерпевшим в гражданско-правовом порядке после вынесения приговора.

Полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия с целью установления личности "заказчика" этого преступления, выяснения его мотивов (в частности, была ли это местная месть владельцу BMW или другие причины) и привлечения к уголовной ответственности.

Правоохранители еще раз призывают граждан быть максимально осмотрительными и не подвергаться преступным провокациям в социальных сетях. Предложения "легкого заработка" за совершение противоправных действий (поджоги, повреждение имущества, нанесение надписей и т.п.) не только неотвратимо приводят к суровому уголовному наказанию и сломанной жизни, но и, как ярко демонстрирует этот случай, часто является обычным мошенничеством со стороны анонимных кураторов. Исполнителя просто используют как "пушечное мясо", оставляя без обещанных денег и один на один с законом.

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