Підпалив BMW на замовлення за 1000$: київські поліцейські затримали чоловіка

Внаслідок підпалу згоріли ще чотири сусідні машини та постраждала житлова будівля. Загальна сума збитків сягнула кількох мільйонів гривень.

Як повідомляє поліція Києва, встановлено, що фігуранту – 38-річному місцевому мешканцю – в одному з месенджерів запропонували за грошову винагороду у розмірі 1000$ підпалити дороговартісний автомобіль.

Погодившись, підозрюваний уночі облив легкозаймистою рідиною автомобіль BMW та підпалив його. Унаслідок пожежі також згоріли ще чотири автомобілі марок Renault, Dodge, Nissan та Opel, які були припарковані поруч.

Виконавши завдання, чоловік надіслав звіт "замовнику", втім, обіцяних грошей він так і не отримав.

Завдяки оперативному реагуванню та злагодженим діям співробітників карного розшуку Головного управління Національної поліції у місті Києві, особу палія було швидко встановлено.

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Наслідки підпалу авто у Києві Фото: Національна поліція

Правоохоронці провели масштабну роботу: опрацювали записи з десятків камер відеоспостереження системи "Безпечне місто", проаналізували маршрут руху підозрюваного до місця скоєння злочину та шляхи його відходу, а також опитали можливих свідків події.

Затримання відбулося за місцем проживання фігуранта.

Під час санкціонованого обшуку в його квартирі слідчі вилучили речові докази, які беззаперечно вказують на причетність киянина до злочину. Зокрема, було знайдено одяг зі стійким запахом паливно-мастильних матеріалів, у якому чоловік перебував тієї ночі, залишки пластикових ємностей, запальнички, а також мобільний телефон.

Саме в гаджеті збереглися докази того, як він отримував детальні інструкції від невідомого куратора, підтверджував готовність виконати "замовлення", скидав геолокацію та надсилав відеозвіт палаючих транспортних засобів.

За даним фактом слідчим відділом територіального управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Фото з місця злочину Фото: Національна поліція

Санкція цієї статті передбачає суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Наразі затриманому вже повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, враховуючи суспільну небезпеку скоєного та ризик переховування від слідства.

Суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив клопотання правоохоронців у повному обсязі.

Крім того, в рамках досудового розслідування призначено низку судових експертиз, зокрема пожежно-технічну та автотоварознавчу, для встановлення точної причини займання, епіцентру пожежі та оцінки суми завданих матеріальних збитків власникам усіх п'яти знищених автомобілів.

Підозрюваний в підпалі авто у Києві 38-річний місцевий мешканець

За попередніми підрахунками, загальна сума збитків сягає кількох мільйонів гривень. Ці кошти підозрюваному доведеться відшкодовувати потерпілим у цивільно-правовому порядку після винесення вироку.

Поліцейські продовжують оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи "замовника" цього злочину, з’ясування його мотивів (зокрема, чи була це особиста помста власнику BMW, чи інші причини) та притягнення до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути максимально обачними та не піддаватися на злочинні провокації в соціальних мережах. Пропозиції "легкого заробітку" за вчинення протиправних дій (підпали, пошкодження майна, нанесення написів тощо) не лише невідворотно призводять до суворого кримінального покарання та поламаного життя, але й, як яскраво демонструє цей випадок, часто є звичайнісіньким шахрайством з боку анонімних кураторів. Виконавця просто використовують як "гарматне м'ясо", залишаючи без обіцяних грошей та сам на сам із законом.

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