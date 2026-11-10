Затягнули в бус та повезли: Лубінець відреагував на мобілізацію багатодітного батька (відео)

Військовослужбовці ТЦК затримали ветерана з відстрочкою, при цьому не перевірили військово-облікові документи, а за три секунди примусово посадили в бус. Усі деталі інциденту зафіксувала камера відеоспостереження над дверима Чернівецької міськради.

Уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець розповів про порушення територіального центру комплектування, яке сталось у Чернівцях 30 вересня 2026 року. Мобілізований — багатодітний батько, якого потім ледь відшукали представники омбудсмена. Проти службовців ТЦК, які фігурують на відео, відкрили кримінальне провадження й ними займається ДБР.

Омбудсмен опублікував 20-секундне відео, яке зафіксувало деталі порушення. Бачимо, як у глибині кадру з'являється чоловік у сорочці в клітинку, а поруч з ним — особа у військовому одязі, яка щойно вийшла з буса і щось йому говорить. Розмова почалась на позначці часу 9:54:24. Через три секунди ззаду підходить інша особа у формі, блокує чоловіка та миттю саджає його в машину. О 9:54:27 чоловіка схопили, а вже о 9:54:33 бус поїхав. Відео не зафіксувало моменту, коли відбулась перевірка військово-облікових документів та якісь розмови між фігурантами інциденту.

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Проблеми з ТЦК — деталі інциденту в Чернівцях

Лубінець назвав ситуацію з ТЦК у Чернівцях "свавіллям" та повідомив, що спробували мобілізувати багатодітного батька, ветерана бойових дій, який мав оформлену відстрочку, але на неї не звернули увагу. Зі слів омбудсмена, за чоловіком, ймовірно, стежили й затримали на порозі міськради, з якої він щойно вийшов. Згодом потерпілий розповів, що йому погрожували пістолетом та фізичним насиллям.

Представниця омбудсмена відреагувала на скаргу дружини мобілізованого ветерана та провела сім перевірок. З'ясувалось, що протягом доби з невідомих причин вручну скасовували відстрочку багатодітному батьку, але система її автоматично відновлювала, оскільки були підстави. У ТЦК пояснили, що чоловік мав заборгованість за аліментами, додав Лубінець. Тим часом мобілізованого ніяк не могли відшукати, оскільки його возили між установами ТЦК у Чернівецькій та Вінницькій областей. А у військкоматі ніхто не хотів пояснювати омбудсмену, що сталось: не називали навіть осіб, які провели затримання на вулиці.

"В результаті реагування Офісу омбудсмена чоловіка звільнили, його право на свободу пересування поновили, а також відновили можливість повторно оформити відстрочку", — ідеться у дописі.

ДБР відкрила провадження проти начальника одного з відділів районного військкомату та проти інших причетних службовців. Окрім порушення мобілізації, розслідують факти про можливе хабарництво, побиття, застосування спецзасобів (сльозогінного газу). Фігурантів арештували або відправили під домашній арешт.

Медіа "Шпальта" навела коментар Чернівецького обласного ТЦК щодо порушення 30 вересня з мобілізацією багатодітного батька. У військкоматі визнали інцидент та додали, що до нього причетні службовці третього відділу Чернівецького районного ТЦК та СП.

Зазначимо, Фокус писав про інші порушення ТЦК, які розслідує офіс омбудсмена Лубінця. Один з випадків — мобілізація чоловіка з епілепсією, від якого відмовився штурмовий підрозділ, його мали б відправити додому, але натомість знайшли мертвим на узбіччі.

Нагадуємо, у жовтні Дмитро Лубінець розповів, у яких випадка ТЦК можна на законних підставах заходити у приватні будинки.