Затащили в бус и повезли: Лубинец отреагировал на мобилизацию многодетного отца (видео)

Военнослужащие ТЦК задержали ветерана с отсрочкой, при этом не проверили военно-учетные документы, а через три секунды принудительно посадили в бус. Все детали инцидента зафиксировала камера видеонаблюдения над дверью Черновицкого горсовета.

Уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец рассказал о нарушении территориального центра комплектования в Черновцах 30 сентября 2026 года. Мобилизированный — многодетный отец, которого потом едва нашли представители омбудсмена. Против служащих ТЦК, фигурирующих на видео, открыли уголовное производство и занимается ДБР.

Омбудсмен опубликовал 20-секундное видео, зафиксировавшее детали возбуждения. Видим, как в глубине кадра появляется мужчина в рубашке в клетку, а рядом с ним — человек в военной одежде, только что вышедший из буса и что-то ему говорящий. Разговор начался на отметке времени 9:54:24. Через три секунды сзади подходит другое лицо в форме, блокирует мужчину и мгновенно сажает его в машину. В 9:54:27 мужчину схватили, а уже в 9:54:33 бус уехал. Видео не зафиксировало момента, когда состоялась проверка военно-учетных документов и разговоры между фигурантами инцидента.

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Проблемы с ТЦК – детали инцидента в Черновцах

Лубинец назвал ситуацию с ТЦК в Черновцах "произволом" и сообщил, что попытались мобилизовать многодетного отца, ветерана боевых действий, который имел оформленную отсрочку, но на нее не обратили внимание. По словам омбудсмена, за мужчиной, вероятно, следили и задержали на пороге горсовета, из которого он только что вышел. Позже потерпевший рассказал, что ему угрожали пистолетом и физическим насилием.

Представитель омбудсмена отреагировала на жалобу жены мобилизованного ветерана и провела семь проверок. Выяснилось, что в течение суток по неизвестным причинам отменяли вручную отсрочку многодетному отцу, но система ее автоматически восстанавливала, поскольку были основания. В ТЦК объяснили, что у мужчины была задолженность по алиментам, добавил Лубинец. Между тем мобилизованного никак не могли найти, поскольку его возили между учреждениями ТЦК в Черновицкой и Винницкой областях. А в военкомате никто не хотел объяснять произошедшее омбудсмену: не называли даже лиц, проведших задержание на улице.

"В результате реагирования Офиса омбудсмена мужчину освободили, его право на свободу передвижения возобновили, а также восстановили возможность повторно оформить отсрочку", — говорится в сообщении.

ДБР открыла производство против начальника одного из отделов районного военкомата и против других причастных служащих. Кроме нарушения мобилизации, расследуют факты о возможном взяточничестве, избиении, применении спецсредств (слезоточивого газа). Фигуранты были арестованы или отправлены под домашний арест.

Медиа "Шпальта" привела комментарий Черновицкого областного ТЦК о нарушении 30 сентября с мобилизацией многодетного отца. В военкомате признали инцидент и добавили, что к нему причастны служащие третьего отдела Черновицкого районного ТЦК и СП.

Отметим, Фокус писал о других нарушениях ТЦК, которые расследует офис омбудсмена Лубинца. Один из случаев — мобилизация мужчины с эпилепсией, от которого отказалось штурмовое подразделение, его должны были отправить домой, но нашли мертвым на обочине.

Напомним, в октябре Дмитрий Лубинец рассказал, в каких случаях ТЦК можно на законных основаниях заходить в частные дома.