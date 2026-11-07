Мобилизовали с эпилепсией и высадили в глуши: Лубинец открыл дело из-за смерти мужчины

Уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец решил разобраться с действиями территориального центра комплектования в Черкасской области и смертью мобилизованного, которая произошла в 120 км от дома. У мужчины была эпилепсия, но он успешно прошел медкомиссию, а воинская часть отказалась принимать больного человека. Что случилось с мобилизованным, делом которого займется омбудсмен?

Заявление Лубинца о погибшем мобилизованном появилось днем 7 ноября в Telegram-канале чиновника. В сообщении говорится о "смерти после посещения ТЦК", о "произволе и пренебрежительном отношении к человеку во время мобилизационных мероприятий". Омбудсмен рассказал о пострадавшем Сергее, жителе Золотоноши, который страдал эпилепсией и получил заключение ВЛК о годности. После отказа военной части мужчину привезли обратно в военкомат, затем он исчез, а через две недели нашли его тело — в 120 км от дома.

Согласно данным омбудсмена, Сергея задержали на улице и доставили в Звенигородский ТЦК, расположенный в 140 км от места проживания. Во время медицинского осмотра прямо в помещении военкомата, как сообщили очевидцы, у него случился эпилептический приступ, на который не обратили внимания при оформлении годности. Семья несколько недель не знала, что случилось с родственником, пока его не нашли на обочине дороги. По факту смерти полиция возбудила уголовное дело по ст. 115.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство), а судебно-медицинская экспертиза так и не установила причину трагического события.

Видео дня

Лубинец сообщил, что соответствующие обращения направлены в Генштаб ВСУ, в офис генерального прокурора и в подразделения Военной службы правопорядка.

"Как мужчину, у которого, по свидетельствам очевидцев, случился эпилептический приступ, признали годным к военной службе? Почему после отказа штурмовой бригады Сергей оказался ночью вдали от дома, без телефона и денег? Что стало причиной его смерти? Будет ли проведено служебное расследование?" — заявил чиновник.

Проблемы с ТЦК — что известно об инциденте с мобилизованным под Черкассами

На порталах черкасских СМИ приведены подробности дела, о котором рассказал Лубинец, а ранее — народный депутат Алексей Гончаренко во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады. В Черкасском ТЦК ответили на запрос СМИ "18000: новости Черкасс", что мужчину действительно мобилизовали и что штурмовая бригада действительно не захотела принимать больного человека. По словам чиновника, мужчину отвезли обратно в военкомат города Звенигородка, а 13 августа он "самовольно покинул часть", и об этом есть запись в специальном журнале.

Нарушение ТЦК — мобилизованный Сергей Гулий из Золотоноши Фото: 18000: новости Черкасс

Также указано, что потерпевшего зовут Сергей Гулий — это 40-летний житель Золотоноши, который с 23 декабря 2025 года имел статус нарушителя воинского учета, поскольку отказался проходить ВЛК. 10 августа его мобилизовали, отправили на ВЛК, отвезли в воинскую часть, вернули в военкомат, а уже на третьи сутки, 13 августа, он самовольно ушел из ТЦК, причем перед этим его никто не избивал и не оказывал морального давления. 27 августа в ТЦК не знали, где он находится, говорится в материале. Между тем на портале "Вичерпно" опубликовали пояснение жены Гулия: по ее словам, дежурные сначала говорили о переводе мужа в Калинопольский ТЦК, затем — что его высадили из машины возле села Гудзовка и что перед этим он "вырвал батарею".

Отметим, что 3 ноября под Киевом разразился скандал из-за активистов, которые собрали толпу и напали на воинскую часть, чтобы вытащить мужчину, находящегося в СЗЧ. В ходе судебного разбирательства организаторка скандала заявила, что хотела "спасти" мобилизованного.

Напоминаем, что в октябре Фокус собрал информацию о действиях военкомов во время мобилизации и опросил экспертов о том, на что имеют право ТЦК, а что запрещено. Между тем антивакцинатор Остап Стахив, выступавший против мобилизации, сбежал из воинской части, где он должен был проходить БЗВП.