Мобілізували з епілепсією і висадили в глушині: Лубінець відкрив справу через смерть чоловіка

Уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець вирішив розібратись з діями територіального центру комплектування на Черкащині та смертю мобілізованого, яка сталась за 120 км від дому. Чоловік мав епілепсію, але успішно пройшов медкомісію, а військова частина відмовилась приймати хвору людину. Що сталось з мобілізованим, справою якого займатиметься омбудсмен?

Заява Лубінця щодо загиблого мобілізованого з'явилась вдень 7 листопада у Telegram-каналі посадовця. У дописі ідеться про "смерть після візиту в ТЦК", про "свавілля та зневагу до людини під час мобілізаційних заходів". Омбудсмен розповів про потерпілого Сергія, жителя Золотоноші, який мав епілепсію та отримав висновок ВЛК про придатність. Черед відмову військової частини чоловіка привезли назад у військкомат, потім він зник, а через два тижні знайшли його тіло — за 120 км від дому.

Згідно з даними омбудсмена, Сергія затримали на вулиці та відвезли у Звенигородський ТЦК, розташований за 140 км від місця проживання. Під час медогляду прямо у приміщенні військкомату, як повідомили очевидці, у нього стався епілептичний напад, на який не звернули уваги при оформленні придатності. Родина кілька тижнів не знала, що сталось з чоловіком, аж доки його не знайшли на узбіччі дороги. За фактом смерті поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115.1 Кримінального кодексу (умисне вбивство), а судмедекспертиза так і не встановила причину трагічної події.

Видео дня

Лубінець повідомив, що відповідні звернення відправлені у Генштаб ЗСУ, в офіс генпрокурора, у підрозділи Військової служи правопорядку.

"Як чоловіка, в якого, за свідченнями очевидців, стався епілептичний напад, визнали придатним до військової служби? Чому після відмови штурмової бригади Сергій опинився вночі далеко від дому, без телефону та грошей? Що стало причиною його смерті? Чи буде проведене службове розслідування?", — заявив посадовець.

Проблеми з ТЦК — що відомо про інцидент з мобілізованим під Черкасами

На порталах черкаських медіа є деталі справи, про яку розповів Лубінець, а раніше — народний депутат Олексій Гончаренко під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. У Черкаському ТЦК відповіли на запит медіа "18000: новини Черкас", що чоловіка справді мобілізували й що штурмова бригада справді не захотіла приймати хвору людину. Зі слів посадовця, чоловіка повезли назад у військкомат міста Звенигородка, а 13 серпня він "самовільно залишив частину", і про це є запис у спеціальному журналі.

Порушення ТЦК — мобілізований Сергій Гулій з Золотоноші Фото: 18000: новини Черкас

Також вказано, що потерпілого звати Сергій Гулій — це 40-річний житель Золотоноші, який з 23 грудня 2025 року мав статус порушника військового обліку, бо відмовився проходити ВЛК. 10 серпня його мобілізували, відправили на ВЛК, відвезли у військову частину, повернули у військкомат, а вже на третю добу, 13 серпня, він самовільно пішов з ТЦК, а перед цим його ніхто не бив та не чинив морального тиску. 27 серпня у ТЦК не знали, де він перебуває, ідеться у матеріалі. Тим часом на порталі "Вичерпно" додали пояснення дружини Гулія: з її слів, чергові спершу говорили про переведення чоловіка у Калинопільський ТЦК, потім — що його висадили з авто біля села Ґудзівка і що перед цим він "вирвав батарею".

Зазначимо, 3 листопада під Києвом стався скандал через активістів, які зібрали натовп та напали на військові частину, щоб витягнути чоловіка у СЗЧ. Під час судового розгляду організаторка скандалу заявила, що хотіла "врятувати" мобілізованого.

Нагадуємо, у жовтні Фокус зібрав інформацію про дії військкомів під час мобілізації та розпитав експертів, на що мають право ТЦК, а що заборонено. Тим часом антиваксер Остап Стахів, який виступав проти мобілізації, втік з військової частини, де він мав проходити БЗВП.