Остап Стахів утік у СЗЧ: поскаржився на ТЦК й на життя у навчальному центрі морпіхів (відео)

Остап Стахів залишив навчальний центр морської піхоти, де мав проходити базову військову підготовку після мобілізації, повідомили у мережі. Активіст-антивакцинатор, який під час повномасштабного вторгнення критикував мобілізацію, самовільно залишив частину і тепер таємно пробирається у Львів. На опублікованому відео — запис у закинутому хуторі та розповідь про "поневіряння" активіста. У морській піхоті підтвердили СЗЧ Стахіва.

Близько 14 год 5 листопада на сторінці Facebook блогера Жана Новосельцева з'явилось 12-хвилинне відео зі Стахівим, який втік з навчального центру. Новосельцев повідомив, що утікач незабаром буде у Львові, а на "людоловів" вже поскаржились у тимчасову слідчу комісія нардепа Олексія Гончаренка, омбудсмену та міжнародним організаціям. Тим часом утікач сказав, що його навіть не повинні були мобілізувати, оскільки він проходить за кримінальними статтями, з якими не беруть в армію. Також з'ясувалось, що після затримання військовими терцентру комплектування разом з ним тривалий час перебував пес, який також страждав та поневірявся.

Видео дня

Остап Стахів — історія мобілізації та втечі з навчального центру

Стахів записав відео у нежилій хаті у селі на центральній Україні, чути на відео. На задньому тлі чути півнів, а над головою — потріскана стеля старого будинку. Зі слів втікача, після затримання військкомами його повезли у Сихівський ТЦК, потім — у Жидачів, а далі він побував ще у трьох-чотирьох установах, доки опинився у навчальному центрі. При цьому активіст запевнив, що його не мали права брати в армію навіть попри успішну ВЛК, бо "має статті 109-та та 114/2 про загрози нацбезпеці, і хто має такі статті, підозру або обвинувальний акт, то він не підлягає мобілізації".

Після "злочинного викрадення" та медогляду Стахів відправили у навчальний центр у ліс в Полтавській області: опинився у бригаді морпіхів, про яких вирішив нічого поганого не говорити. Також він поскаржився на ситуацію з мальтійською болонкою, яка чомусь його супроводжувала у нестерпних армійських умовах, на холод та голод під час втечі та підсумував, що незабаром повернеться до прихильників.

Остап Стахів — 41-річний активіст та конспіролог, який під час епідемії ковіду поширював дезінформацію про вакцинацію, і також створив мережу фейкових навчальних курсів для журналістів, яким потім вручав фейкові посвідчення. Стахів отримав підозри за низкою статей Кримінального кодексу. У 2021 році — спроба повалення конституційного ладу за ст. 109: вийшов під заставу 998 тис. грн. У 2024-1025 роках — шахрайство за ст. 190 (фейкові курси) та поширення інформації про ЗСУ за ст. 114-2. Фігуранта затримали, влучили підозру, але згодом випустили під заставу 908 тис. грн.

Остап Стахів — деталі мобілізації

Вдень 5 листопада з'явився коментар рекрутера 38 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Олександра Молодого щодо Остапа Стахів. Молодий підтвердив медіа "Суспільне", що активіст перебуває у СЗЧ і наразі намагаються встановити, де він перебуває. Уточнюється, що чоловіка не виявили під час ранкової перевірки й подали рапорт про втечу.

Зазначимо, Фокус писав про мобілізацію Остапа Стахів, про яку стало відомо 31 жовтня. У мережі з'явились повідомлення про те, що активіста затримали працівники ТЦК та повезли у невідомому напрямку. Згодом в обласному терцентрі комплектування підтвердили затримання й пояснили, що чоловік був у розшуку, а тепер успішно пройшов ВЛК та вже перебуває у військовій частині.

Нагадуємо, 2 листопада відбувся конфлікт у Новопавлівській Борщагівці через військового у СЗЧ, який хотів втекти повторно.