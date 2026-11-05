Остап Стахив сбежал в СЗЧ: пожаловался на ТЦК и на жизнь в учебном центре морпехов (видео)

Остап Стахив покинул учебный центр морской пехоты, где должен был проходить базовую военную подготовку после мобилизации, сообщили в сети. Активист-антивакцинатор, который во время полномасштабного вторжения критиковал мобилизацию, самовольно покинул часть и теперь тайно пробирается во Львов. На опубликованном видео — запись в заброшенном хуторе и рассказ о "лишениях" активиста. В морской пехоте подтвердили самовольное покидание части Стахивым.

Около 14:00 5 ноября на странице блогера Жана Новосельцева в Facebook появилось 12-минутное видео со Стахивым, сбежавшим из учебного центра. Новосельцев сообщил, что беглец вскоре окажется во Львове, а на "охотников за людьми" уже пожаловались во временную следственную комиссию народного депутата Алексея Гончаренко, омбудсмену и международным организациям. Между тем беглец заявил, что его вообще не должны были мобилизовать, поскольку он находится под следствием по уголовным статьям, по которым в армию не берут. Также выяснилось, что после задержания военными центра комплектования вместе с ним длительное время находилась собака, которая также страдала и терпела лишения.

Видео дня

Остап Стахив — история мобилизации и побега из учебного центра

Стахив снял видео в пустующей хате в селе в центральной Украине, как слышно на видео. На заднем плане слышны петухи, а над головой — потрескавшийся потолок старого дома. По словам беглеца, после задержания военкомами его отвезли в Сиховский ТЦК, затем — в Жидачев, а дальше он побывал ещё в трёх-четырёх учреждениях, пока не оказался в учебном центре. При этом активист заверил, что его не имели права брать в армию даже несмотря на успешную ВЛК. По словам активиста, он фигурирует по "статьям 109 и 114/2 об угрозах национальной безопасности, и кто имеет такие статьи, подозрение или обвинительный акт, тот не подлежит мобилизации".

После "преступного похищения" и медосмотра Стахива отправили в учебный центр в лес в Полтавской области: он оказался в бригаде морпехов, о которых решил не говорить ничего плохого. Также он пожаловался на ситуацию с мальтийской болонкой, которая почему-то сопровождала его в невыносимых армейских условиях, на холод и голод во время побега и подытожил, что вскоре вернется к своим сторонникам.

Остап Стахив — 41-летний активист и конспиролог, который во время эпидемии COVID-19 распространял дезинформацию о вакцинации, а также создал сеть фальшивых учебных курсов для журналистов. Стахив подозревается по ряду статей Уголовного кодекса. В 2021 году — покушение на свержение конституционного строя по ст. 109: вышел под залог в размере 998 тыс. грн. В 2024–2025 годах — мошенничество по ст. 190 (фальшивые курсы) и распространение информации о ВСУ по ст. 114-2. Фигуранта задержали, предъявили подозрение, но позже освободили под залог в размере 908 тыс. грн.

Остап Стахив — подробности мобилизации

Днём 5 ноября появился комментарий рекрутера 38-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Александра Молодого относительно Остапа Стахива. Молодой подтвердил СМИ "Суспильне", что активист находится в СЗЧ и в настоящее время пытаются установить, где он находится. Уточняется, что мужчину не обнаружили во время утренней проверки и подали рапорт о побеге.

Отметим, что Фокус писал о мобилизации Остапа Стахива, о которой стало известно 31 октября. В сети появились сообщения о том, что активиста задержали сотрудники ТЦК и увезли в неизвестном направлении. Позже в областном центре комплектования подтвердили задержание и пояснили, что мужчина находился в розыске, а теперь успешно прошел ВЛК и уже находится в воинской части.

Напоминаем, что 2 ноября в Новопавловской Борщаговке произошел конфликт из-за военнослужащего из Северо-Западного военного округа, который пытался сбежать во второй раз.