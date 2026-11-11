Черный декор, серый кузов и огромные колеса: Acura представила лимитированную версию Urban Spec

Acura подготовила специальную комплектацию Urban Spec для моделей Integra, ADX и MDX 2027 модельного года. Она получила серый кузов, черные внешние элементы и увеличенные колеса, а доплата за новое исполнение составит около 1500 долларов (около 65 000 грн).

Об этом пишет издание Autoevolution.

Все три модели в комплектации Urban Spec будут иметь окрас Urban Gray, черные глянцевые декоративные элементы снаружи и темный салон Ebony. Новое исполнение позиционируют как лимитированное, а его главная особенность – обновленный внешний вид без значительного увеличения стоимости автомобиля.

Acura Integra 2027 получит 18-дюймовые A-Spec диски черного цвета, черные колесные гайки, дверные ручки, задний спойлер, антенну и эмблемы.

Acura Urban Spec Фото: Acura

У Acura ADX 2027 также будут серый кузов и черные декоративные элементы. Однако вместо 18-дюймовых колес модель получит 19-дюймовые диски. Для данной комплектации предусмотрена возможность выбора полного привода AWD.

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Больше всего колеса будут у Acura MDX 2027 – 20-дюймовые диски A-Spec Advance. Кроме черных внешних деталей, автомобиль получит соответствующую отделку бамперов и колесных арок. Для модели также будет доступна система полного привода SH-AWD.

Acura Urban Spec Фото: Acura

По информации Autoevolution, новые комплектации появятся в дилерских центрах в декабре 2026 года. Публично их представят на автосалоне в Лос-Анджелесе, который продлится с 19 по 29 ноября. Официальные цены Acura объявит ближе к началу продаж.

Как сообщила вице-президент по национальным продажам Acura Джессика Лаудермилк, компания стремится предложить покупателям более выразительный дизайн и дополнительную ценность для каждой из трех моделей.

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