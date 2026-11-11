Чорний декор, сірий кузов і величезні колеса: Acura представила лімітовану версію Urban Spec

Компанія Acura підготувала спеціальну комплектацію Urban Spec для моделей Integra, ADX і MDX 2027 модельного року. Вона отримала сірий кузов, чорні зовнішні елементи та збільшені колеса, а доплата за нове виконання становитиме близько 1500 доларів (приблизно 65 000 грн).

Про це пише видання Autoevolution.

Усі три моделі в комплектації Urban Spec матимуть забарвлення Urban Gray, чорні глянцеві декоративні елементи зовні та темний салон Ebony. Нове виконання позиціонують як лімітоване, а його головна особливість — оновлений зовнішній вигляд без значного збільшення вартості автомобіля.

Acura Integra 2027 отримає 18-дюймові диски A-Spec чорного кольору, чорні колісні гайки, дверні ручки, задній спойлер, антену та емблеми.

Acura Urban Spec Фото: Acura

У Acura ADX 2027 також будуть сірий кузов і чорні декоративні елементи. Однак замість 18-дюймових коліс модель отримає 19-дюймові диски. Для цієї комплектації передбачена можливість вибору повного приводу AWD.

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Найбільше колеса будуть у Acura MDX 2027 — 20-дюймові диски A-Spec Advance. Окрім чорних зовнішніх деталей, автомобіль отримає відповідне оздоблення бамперів і колісних арок. Для моделі також буде доступна система повного приводу SH-AWD.

Acura Urban Spec Фото: Acura

За інформацією Autoevolution, нові комплектації з'являться в дилерських центрах у грудні 2026 року. Публічно їх представлять на автосалоні в Лос-Анджелесі, який триватиме з 19 до 29 листопада. Офіційні ціни Acura оголосить ближче до початку продажів.

Як повідомила віцепрезидентка з національних продажів Acura Джессіка Лаудермілк, компанія прагне запропонувати покупцям виразніший дизайн і додаткову цінність для кожної з трьох моделей.

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