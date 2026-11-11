Забудьте об автосалонах: BMW разрешила покупать авто и записываться на тест-драйв через ChatGPT

BMW of North America запустила в ChatGPT специальный инструмент для покупки авто, позволяющий подобрать комплектацию, проверить актуальные цены на лизинг и записаться на тест-драйв в дилерском центре.

Об этом пишет издание Autoblog.

Новый сервис работает на рынке США и позволяет взаимодействовать с автомобильным брендом посредством обычного диалога с чат-ботом. Покупателям больше не нужно самостоятельно переходить между страницами сайта и использовать традиционный конфигуратор.

Пользователь может описать свои потребности на обычном языке – например, указать желаемый объем багажника, полный привод или допустимый ежемесячный бюджет. На основе этих запросов, ChatGPT предлагает соответствующие модели BMW, используя актуальные данные официального конфигуратора компании.

Покупатели могут изменять цвет кузова, тип привода и дополнительные пакеты оборудования. Система позволяет сравнивать созданную конфигурацию с аналогичными автомобилями, уже имеющимися в местных дилерских центрах.

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Отдельная функция – проверка актуальных условий финансирования и стоимости лизинга. После выбора автомобиля пользователь может записаться на тест-драйв в дилерском центре, участвующем в программе без оставления интерфейса ChatGPT.

По данным отчета Cox Automotive, 63% покупателей автомобилей планируют использовать искусственный интеллект при последующей покупке авто. На этом фоне BMW стала первым глобальным автопроизводителем, реализовавшим возможность пройти путь от поиска автомобиля до записи на посещение дилерского центра через ШИ-ассистента.

Вице-президент по маркетингу BMW of North America Ли Мойниган отметила, что покупатели уже приходят к дилерам хорошо знакомыми с характеристиками автомобилей. Новый инструмент должен упростить этот процесс, позволяя заранее подготовить необходимую комплектацию и узнать актуальную стоимость лизинга.

Плагин BMW доступен в ChatGPT на компьютерах и мобильных устройствах. Чтобы воспользоваться им, нужно найти подходящий инструмент в меню плагинов.

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