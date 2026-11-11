Забудьте про автосалони: BMW дозволила купувати авто та записуватись на тест-драйв через ChatGPT

BMW of North America запустила в ChatGPT спеціальний інструмент для купівлі авто, який дає змогу підібрати комплектацію, перевірити актуальні ціни на лізинг і записатися на тест-драйв у дилерському центрі.

Про це пише видання Autoblog.

Новий сервіс працює на ринку США та дозволяє взаємодіяти з автомобільним брендом за допомогою звичайного діалогу з чат-ботом. Покупцям більше не потрібно самостійно переходити між сторінками сайту та користуватися традиційним конфігуратором.

Користувач може описати свої потреби звичайною мовою — наприклад, вказати бажаний об'єм багажника, повний привод або допустимий щомісячний бюджет. На основі цих запитів ChatGPT пропонує відповідні моделі BMW, використовуючи актуальні дані офіційного конфігуратора компанії.

Покупці також можуть змінювати колір кузова, тип приводу та додаткові пакети обладнання. Система дозволяє порівнювати створену конфігурацію з аналогічними автомобілями, які вже є в наявності в місцевих дилерських центрах.

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Окрема функція — перевірка актуальних умов фінансування та вартості лізингу. Після вибору автомобіля користувач може записатися на тест-драйв у дилерському центрі, який бере участь у програмі, не залишаючи інтерфейс ChatGPT.

За даними звіту Cox Automotive, 63% покупців автомобілів планують використовувати штучний інтелект під час наступної купівлі авто. На цьому тлі BMW стала першим глобальним автовиробником, який реалізував можливість пройти шлях від пошуку автомобіля до запису на відвідування дилерського центру через ШІ-асистента.

Віцепрезидентка з маркетингу BMW of North America Лі Мойніган зазначила, що покупці вже приходять до дилерів добре обізнаними з характеристиками автомобілів. Новий інструмент має спростити цей процес, дозволяючи заздалегідь підготувати потрібну комплектацію та дізнатися актуальну вартість лізингу.

Плагін BMW доступний у ChatGPT на комп'ютерах і мобільних пристроях. Щоб скористатися ним, потрібно знайти відповідний інструмент у меню плагінів.

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