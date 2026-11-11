Назван самый выгодный электрокар по соотношению цены и дальности хода: меньше 3000 грн на 1 км пробега

Эксперты сравнили реальные цены и запас хода новых электромобилей на американском рынке.

Как отмечает The Weekly Driver федеральные налоговые льготы на электромобили в США закончились 30 сентября 2025 года. Теперь покупатели видят реальные ценники, без скидок от государства, и расклад на рынке бюджетных "электричек" 2027 модельного года выглядит весьма любопытно. Мы собрали актуальные цены (включая доставку) на ноябрь 2026 года и сравнили их с запасом хода по циклу EPA.

Абсолютный лидер по дешевизне. Это Chevrolet Bolt 2027 года. Пятидверный хэтчбек в базовой комплектации LT обойдется в $28,995. За эти деньги вы получаете литий-железо-фосфатную батарею на 65 кВт·ч, электромотор на 210 сил на передней оси и 262 мили пробега (421 км). Заряжается он через порт NACS, поддерживая постоянный ток мощностью до 150 кВт. Багажник скромный — 458 литров. Chevrolet называет этот Bolt "моделью ограниченного выпуска". Версия RS (которую я тестировал неделю, и она потянула на $35,685 с опциями) едет жестковато, сиденья плотные, но парковаться в городе на ней — одно удовольствие.

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Nissan Qashqai Фото: Nissan

Nissan Leaf S+ 2026 года. Вот где кроется настоящая выгода. Он стоит $31,565, но проезжает 303 мили (487 км) благодаря батарее на 75 кВт·ч. Путем нехитрой математики получаем $104 за милю пробега — это самый дешевый показатель на рынке. Порт NACS для быстрой зарядки (до 150 кВт) здесь соседствует с классическим J1772 для медленной.

Kia EV3. Маленький кроссовер. Версия Light FWD стоит $31,385, но батарейка тут всего 58,3 кВт·ч, а запас хода — скромные 221 миля (355 км). Зато заряжается с 10 до 80% за 29 минут. Если нужен пробег, придется брать комплектацию Wind с батареей 81,4 кВт·ч (321 миля), но это уже $34,990 без учета доставки.

В сегменте около $36,000 царит дикая толкучка. Пять машин уложились в разницу $455. Chevrolet Equinox EV LT лидирует по пробегу — 319 миль (513 км) за $36,795. Следом идет Subaru Uncharted Premium FWD ($36,445 и 308 миль). Hyundai Ioniq 5 SE Standard Range ($36,900) и Toyota bZ XLE FWD ($36,575) жертвуют запасом хода ради цены (245 и 236 миль соответственно).

Tesla Model Y обойдется в $41,380 Фото: Wikipedia

Тесла? Базовые заднеприводные Model 3 и Model Y обойдутся в $38,380 и $41,380. Обе обещают 321 милю пробега. Пиковая мощность зарядки у Model 3 — 225 кВт. Конкуренты "нервно курят" в стороне.

Чего ждать? На подходе грузовик Slate (от $26,400) и пикап Ford Fathom (от $29,945). Но "живых" машин пока нет.

Итак, короткий гайд. Нужна максимальная экономия — это про Bolt LT. Максимум миль на каждый доллар — Nissan Leaf S+. Компактный кроссовер до 32 тысяч — Kia EV3 Light. SUV с пробегом за 300 миль — Equinox EV или Uncharted. Скорость зарядки? Только Tesla Model 3. А если бюджет совсем жмет — подойдет б/у Bolt 2017-2023 годов с замененной батареей.

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