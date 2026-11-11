Названо найвигідніший електрокар за співвідношенням ціни та дальності ходу: менше 3000 грн за 1 км пробігу

Експерти порівняли реальні ціни та запас ходу нових електромобілів на американському ринку.

Як зазначає The Weekly Driver, федеральні податкові пільги на електромобілі у США закінчилися 30 вересня 2025 року. Тепер покупці бачать реальні ціни, без державних знижок, і ситуація на ринку бюджетних "електромобілів" 2027 модельного року виглядає досить цікаво. Ми зібрали актуальні ціни (включно з доставкою) на листопад 2026 року та порівняли їх із запасом ходу за циклом EPA.

Абсолютний лідер за ціною. Це Chevrolet Bolt 2027 року. П’ятидверний хетчбек у базовій комплектації LT коштуватиме 28 995 доларів. За ці гроші ви отримуєте літій-залізо-фосфатний акумулятор на 65 кВт·год, електродвигун потужністю 210 сил на передній осі та 262 милі пробігу (421 км). Заряджається він через порт NACS, підтримуючи постійний струм потужністю до 150 кВт. Багажник скромний — 458 літрів. Chevrolet називає цей Bolt "моделлю обмеженого випуску". Версія RS (яку я тестував тиждень, і вона обійшлася в $35 685 з опціями) їде дещо жорстко, сидіння щільні, але паркуватися в місті на ній — одне задоволення.

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Nissan Qashqai Фото: Nissan

Nissan Leaf S+ 2026 року. Ось де криється справжня вигода. Він коштує $31 565, але проїжджає 303 милі (487 км) завдяки акумулятору на 75 кВт·год. За допомогою нехитрої математики отримуємо $104 за милю пробігу — це найнижчий показник на ринку. Порт NACS для швидкої зарядки (до 150 кВт) тут сусідує з класичним J1772 для повільної.

Kia EV3. Невеликий кросовер. Версія Light FWD коштує $31 385, але ємність акумулятора тут становить лише 58,3 кВт·год, а запас ходу — скромні 221 миля (355 км). Зате заряджається від 10 до 80% за 29 хвилин. Якщо потрібний більший пробіг, доведеться обирати комплектацію Wind з акумулятором на 81,4 кВт·год (321 миля), але це вже $34 990 без урахування доставки.

У сегменті близько $36 000 панує шалений ажіотаж. П’ять автомобілів вмістилися в діапазоні $455. Chevrolet Equinox EV LT лідирує за пробігом — 319 миль (513 км) за $36 795. Слідом за ним йде Subaru Uncharted Premium FWD ($36 445 і 308 миль). Hyundai Ioniq 5 SE Standard Range ($36 900) і Toyota bZ XLE FWD ($36 575) жертвують запасом ходу заради ціни (245 і 236 миль відповідно).

Tesla Model Y коштуватиме 41 380 доларів Фото: Wikipedia

Тесла? Базові задньопривідні Model 3 та Model Y коштуватимуть 38 380 та 41 380 доларів. Обидві моделі забезпечують пробіг 321 милю. Пікова потужність зарядки у Model 3 — 225 кВт. Конкуренти "нервово курять" осторонь.

Чого чекати? Незабаром з'являться вантажівка Slate (від 26 400 доларів) та пікап Ford Fathom (від 29 945 доларів). Але "реальних" автомобілів поки що немає.

Отже, короткий огляд. Потрібна максимальна економія — це Bolt LT. Максимум миль на кожен долар — Nissan Leaf S+. Компактний кросовер до 32 тисяч — Kia EV3 Light. SUV із пробігом понад 300 миль — Equinox EV або Uncharted. Швидкість заряджання? Тільки Tesla Model 3. А якщо бюджет дуже обмежений — підійде вживаний Bolt 2017–2023 років із заміненим акумулятором.

Нещодавно ми писали про те, що експерти автомобільного ринку визначили четвірку найвидатніших нових моделей 2026 року, вартість яких не перевищує 40 тисяч доларів.

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