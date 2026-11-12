Tesla получила нового конкурента в Украине: китайский XPeng везет сразу три электрокара

Китайский производитель электромобилей XPeng официально начинает работу в Украине. В декабре 2026 года ожидается поставка трёх моделей, на основные электрические компоненты которых будет распространяться гарантия сроком до 8 лет.

Об этом пишет издание "Автоцентр".

Официальным дистрибьютором XPeng в Украине станет компания "Авентис Моторс", входящая в группу "Атолл Холдинг". Она будет отвечать за продажи, развитие дилерской сети, поставку запчастей, а также гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей.

На первом этапе украинским покупателям предложат три электромобиля — кроссоверы XPeng G6 и G9, а также большой фастбэк P7+.

XPeng G6 — среднеразмерный электрический купе-кроссовер с 800-вольтовой архитектурой. Она позволяет использовать сверхбыстрые зарядные станции. По информации производителя, в оптимальных условиях аккумулятор можно зарядить с 10% до 80% всего за 12 минут.

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XPeng G6 Фото: Topcars UA

XPeng G9 — флагманский электрический SUV с просторным салоном, ориентированный на комфорт. В зависимости от комплектации автомобиль может быть оснащён двухкамерной пневматической подвеской. Она автоматически регулирует дорожный просвет и жёсткость в зависимости от скорости и условий движения.

XPeng G9 Фото: Xpeng

XPeng P7+ — большой электромобиль в стиле фастбэк с обтекаемым кузовом и вместительным багажником. Его объём составляет 573 л, а при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1931 л.

XPeng P7+ Фото: carscoops.com

В будущем модельный ряд XPeng в Украине планируется расширить за счет компактного SUV-купе L03, которое будет оснащено технологиями искусственного интеллекта.

Все автомобили этого бренда поддерживают беспроводное обновление программного обеспечения OTA. Благодаря этому производитель может совершенствовать цифровые функции и отдельные системы автомобиля даже после его покупки.

Какую гарантию будут предоставлять на электромобили XPeng

На электромобили XPeng в Украине будет распространяться официальная гарантия сроком на 5 лет или 120 000 км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше.

Для основных электрических компонентов предусмотрены отдельные условия — на высоковольтную батарею, тяговый электродвигатель и контроллер предоставляется гарантия сроком на 8 лет или 160 000 км пробега.

Первые дилерские центры XPeng планируется открыть в Киеве, Львове и Виннице. В 2027 году компания намерена расширить сеть, в частности, в Одессе и Днепре, а также в других регионах Украины.

Компания XPeng была основана в Китае в 2014 году. Компания самостоятельно разрабатывает программное обеспечение, электронную архитектуру, системы искусственного интеллекта и системы помощи водителю. С 2023 года производитель сотрудничает с Volkswagen Group. Одним из результатов партнерства стала совместная разработка электронной архитектуры CEA, которую Volkswagen использует для новых моделей, предназначенных для китайского рынка.

Первые официальные модели XPeng G6, G9 и P7+ должны поступить в Украину в декабре 2026 года. Стоимость электромобилей, доступные комплектации и точные даты начала продаж дистрибьютор объявит позже.

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