Tesla отримала нового конкурента в Україні: китайський XPeng везе одразу три електрокари

Китайський виробник електромобілів XPeng офіційно починає роботу в Україні. У грудні 2026 року очікується постачання трьох моделей, на які поширюватиметься гарантія до 8 років на основні електричні компоненти.

Про це пише видання "Автоцентр".

Офіційним дистриб'ютором XPeng в Україні стане компанія "Авентіс Моторс", що входить до групи "Атолл Холдинг". Вона відповідатиме за продажі, розвиток дилерської мережі, постачання запчастин, гарантійне та сервісне обслуговування автомобілів.

На першому етапі українським покупцям запропонують три електромобілі — кросовери XPeng G6 і G9, а також великий фастбек P7+.

XPeng G6 — середньорозмірний електричний купе-кросовер із 800-вольтовою архітектурою. Вона дає змогу використовувати надшвидкі зарядні станції. За інформацією виробника, за оптимальних умов акумулятор можна зарядити з 10% до 80% лише за 12 хвилин.

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XPeng G6 Фото: Topcars UA

XPeng G9 — флагманський електричний SUV із просторим салоном, орієнтований на комфорт. Залежно від комплектації автомобіль може отримати двокамерну пневматичну підвіску. Вона автоматично змінює дорожній просвіт і жорсткість відповідно до швидкості та умов руху.

XPeng G9 Фото: Xpeng

XPeng P7+ — великий електричний фастбек з обтічним кузовом і практичним багажним відділенням. Його об'єм становить 573 л, а зі складеними задніми сидіннями збільшується до 1931 л.

XPeng P7+ Фото: carscoops.com

У майбутньому модельний ряд XPeng в Україні планують розширити компактним SUV-купе L03, яке отримає технології штучного інтелекту.

Усі автомобілі бренду підтримують бездротове оновлення програмного забезпечення OTA. Завдяки цьому виробник може вдосконалювати цифрові функції та окремі системи авто навіть після його придбання.

Яку гарантію надаватимуть на електромобілі XPeng

На електромобілі XPeng в Україні поширюватиметься офіційна гарантія строком 5 років або 120 000 км пробігу — залежно від того, що настане раніше.

Для основних електричних компонентів передбачені окремі умови — високовольтна батарея, тяговий електродвигун і контролер матимуть гарантію 8 років або 160 000 км пробігу.

Перші дилерські центри XPeng планують відкрити в Києві, Львові та Вінниці. У 2027 році компанія має намір розширити мережу, зокрема на Одесу та Дніпро, а також інші регіони України.

XPeng заснували у Китаї у 2014 році. Компанія самостійно розробляє програмне забезпечення, електронну архітектуру, системи штучного інтелекту та асистенти водія. З 2023 року виробник співпрацює з Volkswagen Group. Одним із результатів партнерства стала спільна розробка електронної архітектури CEA, яку Volkswagen використовує для нових моделей китайського ринку.

Перші офіційні XPeng G6, G9 та P7+ мають прибути в Україну у грудні 2026 року. Вартість електромобілів, доступні комплектації та точні дати початку продажів дистриб'ютор оголосить пізніше.

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