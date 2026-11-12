Возрождение Element и гибридный CR-V: Honda рассекретила модельный ряд до 2029 года

На закрытой конференции японский автопроизводитель представил план радикального обновления своих ключевых моделей.

На закрытой дилерской конференции в Лас-Вегасе компания Honda провела секретную презентацию своих будущих новинок. Производитель готовит радикальное обновление бестселлера CR-V, рестайлинг седана Accord, смену поколения кроссовера Pilot, более брутальный пикап Ridgeline и возрождение модели Element, сообщает Motor1.

Honda CR-V седьмого поколения

Самой значимой премьерой стал новый CR-V, дебют которого запланирован на следующее лето. Кроссовер получит исключительно гибридную силовую установку. Дизайн станет более мускулистым и угловатым, с предельно узкими фарами (около 3,8 см в высоту) и сплошной линией задних фонарей. Задний стеклоочиститель спрячут под спойлер на крыше в стиле Range Rover.

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CR-V седьмого поколения от Honda Фото: Motor1.com

В салоне старших комплектаций появится 15,4-дюймовый сенсорный экран, а традиционный рычаг КПП заменят на подрулевой переключатель для освобождения места на центральной консоли. Honda рассчитывает продавать более 400 000 таких кроссоверов в год.

Премьерный Honda CR-V седьмого поколения

Возвращение Honda Element

Honda планирует вернуть Element

Спустя 18 лет после завершения производства оригинальной модели, Honda планирует вернуть Element на рынок во втором квартале 2029 года. Новинка займет нишу гибридного кроссовера для активного отдыха, расположившись между моделями HR-V и CR-V. Автомобиль сохранит свой знаменитый угловатый силуэт и заднепетлевые распашные двери.

Полный привод будет доступен как минимум в виде опции. Ожидаемый объем производства — до 100 000 машин в первый год.

Обновленный Honda Accord

Honda Accord ждет масштабный рестайлинг Фото: InfoCar

Во второй половине 2027 года седан переживет масштабный рестайлинг, который должен перевести Accord в сегмент роскоши начального уровня.

Консервативный дизайн сменится футуристичными плавными линиями кузова, премиальной решеткой радиатора и зауженной оптикой. При этом слухи о скором возрождении приподнятого хэтчбека Crosstour (якобы запланированного на 2029 год) на встрече подтверждения не получили.

Пикапы: Ridgeline и рамная новинка

Пікап від Honda Фото: autocentre.ua

В 2028 году Ridgeline получит более агрессивный и брутальный экстерьер. Концепт продемонстрировал массивную решетку радиатора, светодиодную балку на крыше и выраженный изгиб нижних кромок дверей, визуально отсылающий к Toyota Tacoma. Кроме того, также в 2028 году специально для некоторых азиатских рынков Honda выпустит рамный пикап, который станет перелицованной версией Mitsubishi Triton/L200.

Honda Pilot

Дилерам показали короткий тизер следующего поколения трехрядного кроссовера Pilot. Автомобиль получит существенно переработанный кузов и футуристичную треугольную оптику. Информации о более крупном флагманском внедорожнике, слухи о разработке которого ходили ранее, на презентации не прозвучало.

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