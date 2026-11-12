Відродження Element та гібридний CR-V: Honda оприлюднила модельний ряд до 2029 року

На закритій конференції японський автовиробник представив план радикального оновлення своїх ключових моделей.

На закритій дилерській конференції в Лас-Вегасі компанія Honda провела таємну презентацію своїх майбутніх новинок. Виробник готує радикальне оновлення бестселера CR-V, рестайлінг седана Accord, зміну покоління кросовера Pilot, більш брутальний пікап Ridgeline та відродження моделі Element, повідомляє Motor1.

Honda CR-V сьомого покоління

Найважливішою прем'єрою став новий CR-V, дебют якого заплановано на наступне літо. Кросовер отримає виключно гібридну силову установку. Дизайн стане більш мускулистим і кутастим, з надзвичайно вузькими фарами (близько 3,8 см у висоту) та суцільною лінією задніх ліхтарів. Задній склоочисник сховають під спойлер на даху в стилі Range Rover.

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CR-V сьомого покоління від Honda Фото: Motor1.com

У салоні моделей вищої комплектації з’явиться 15,4-дюймовий сенсорний екран, а традиційний важіль коробки передач замінять на перемикач біля керма, щоб звільнити місце на центральній консолі. Honda розраховує продавати понад 400 000 таких кросоверів на рік.

Прем'єра Honda CR-V сьомого покоління

Повернення Honda Element

Honda планує повернути Element

Через 18 років після припинення виробництва оригінальної моделі Honda планує повернути Element на ринок у другому кварталі 2029 року. Новинка займе нішу гібридного кросовера для активного відпочинку, посівши місце між моделями HR-V і CR-V. Автомобіль збереже свій знаменитий кутастий силует і розпашні двері з задньою петлею.

Повний привід буде доступний щонайменше як опція. Очікуваний обсяг виробництва — до 100 000 автомобілів у перший рік.

Оновлена Honda Accord

Honda Accord чекає на масштабний рестайлінг Фото: InfoCar

У другій половині 2027 року седан зазнає масштабного рестайлінгу, який має перевести Accord у сегмент розкішних автомобілів початкового рівня.

Консервативний дизайн поступиться місцем футуристичним плавним лініям кузова, преміальній решітці радіатора та звуженій оптиці. При цьому чутки про швидке відродження піднятого хетчбека Crosstour (нібито запланованого на 2029 рік) на зустрічі підтвердження не отримали.

Пікапи: Ridgeline та нова модель з рамною конструкцією

Пікап від Honda Фото: autocentre.ua

У 2028 році Ridgeline отримає більш агресивний і брутальний зовнішній вигляд. Концепт продемонстрував масивну решітку радіатора, світлодіодну балку на даху та виражений вигин нижніх країв дверей, що візуально нагадує Toyota Tacoma. Крім того, також у 2028 році спеціально для деяких азіатських ринків Honda випустить рамний пікап, який стане переробленою версією Mitsubishi Triton/L200.

Honda Pilot

Дилерам показали короткий тизер наступного покоління трирядного кросовера Pilot. Автомобіль отримає суттєво оновлений кузов та футуристичну трикутну оптику. Інформації про більший флагманський позашляховик, чутки про розробку якого ходили раніше, на презентації не прозвучало.

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