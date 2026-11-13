Toyota может возродить S-FR: компактное заднеприводное купе с двигателем на 660 кубов

Toyota рассматривает возможность возвращения спортивной модели S-FR в виде компактного купе класса "кей-кар". По предварительным данным, новинка может получить задний привод, турбодвигатель объемом 660 куб. см и механическую коробку передач.

Об этом сообщает издание Motor1.

Японская компания Toyota может дать второй шанс концепту S-FR, который впервые был представлен ещё в 2015 году на Токийском автосалоне. Тогда производитель представил компактное спортивное купе с передним расположением двигателя и задним приводом, но до серийного производства автомобиль так и не дошёл.

Теперь, по информации японских СМИ, Toyota рассматривает возможность возрождения этого названия для небольшого спортивного автомобиля, созданного в соответствии с японскими требованиями к кей-карам. Если эта информация подтвердится, серийная модель может появиться уже в 2027 году.

Видео дня

Основанием для таких предположений стали разработки дочерней компании Daihatsu, которая работает над следующим поколением родстера Copen. Представленный на Japan Mobility Show 2025 концепт K-Open продемонстрировал изменение концепции модели — вместо переднего привода он получил заднеприводную компоновку.

Концепт-кар Toyota S-FR 2015 года Фото: Fabio Gemelli

Именно габариты этого прототипа могут стать ориентиром для будущей Toyota S-FR. Длина автомобиля составляет 3395 мм, ширина — 1475 мм, высота — 1230 мм, а колесная база — 2265 мм. Масса концепта составляет примерно 850 кг.

Для сравнения: оригинальная Toyota S-FR 2015 года была заметно больше. Её длина составляла 3990 мм, ширина — 1695 мм, высота — 1320 мм, а колёсная база — 2480 мм.

Ожидается, что серийная версия может быть оснащена трехцилиндровым турбодвигателем объемом 660 куб. см мощностью 64 к. с. Покупателям якобы предложат пятиступенчатую механическую коробку передач или вариатор CVT. Привод будет осуществляться исключительно на задние колеса.

Концепт-кар Toyota S-FR 2015 года Фото: Fabio Gemelli

Технические подробности пока остаются неизвестными. Toyota не раскрыла возможную массу новинки, точное расположение двигателя и конструкцию подвески. Не определено и количество мест: первоначальный концепт S-FR имел компоновку 2+2, тогда как Daihatsu K-Open рассчитан только на двух человек. Учитывая уменьшенные габариты, двухместный салон для будущего купе выглядит вполне вероятным.

В Daihatsu не ограничились созданием выставочного макета. Компания построила ходовой прототип K-Open, чтобы проверить возможность разработки заднеприводного спортивного автомобиля в формате кей-кара.

Концепт-кар Toyota S-FR 2015 года Фото: Fabio Gemelli

В январе на Tokyo Auto Salon представили вторую версию экспериментального автомобиля — K-Open Running Prototype 2. В ней двигатель немного сместили назад, реализовав передне-среднемоторную компоновку. Это решение должно помочь улучшить распределение массы между осями. В ходе испытаний Daihatsu также изучает компоновку агрегатов и возможность снижения центра тяжести.

Если Toyota и Daihatsu объединят усилия, они смогут создать две разные модели на общей технической платформе. Daihatsu потенциально возродит Copen в формате открытого родстера, а Toyota предложит S-FR с фиксированной крышей.

Концепт-кар Toyota S-FR 2015 года Фото: Fabio Gemelli

В таком случае это компактное купе может стать самой доступной спортивной моделью в линейке Gazoo Racing. Оно могло бы занять место ниже GR86 и других более мощных автомобилей бренда.

Впрочем, информацию о появлении Toyota S-FR в 2027 году пока следует воспринимать как слухи. Toyota и Daihatsu официально не подтвердили подготовку серийных версий ни S-FR, ни K-Open. Схожесть габаритов двух концептов также не доказывает, что у них будет общая техническая база.

Концепт-кар Toyota S-FR 2015 года Фото: Fabio Gemelli

По данным Motor1, Toyota активно работает над расширением модельного ряда Gazoo Racing, который теперь является отдельным брендом. В то же время появление всех моделей, о которых в последнее время ходят слухи, маловероятно с коммерческой точки зрения. Среди возможных новинок упоминаются GR Celica, GR MR2 и другие спортивные автомобили.

Не исключен и другой сценарий — компактное купе может получить эмблему Scion. Этот бренд Toyota также планирует вернуть на рынок. Однако пока это лишь предположение.

Ранее сообщалось, что Honda планирует увеличить габариты своего самого популярного кроссовера.

Кроме того, компания разрабатывает новое поколение гибридных автомобилей, расход топлива которых должен сократиться примерно на 10 %.