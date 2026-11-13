Toyota може відродити S-FR: компактне задньопривідне купе з мотором на 660 кубів

Toyota розглядає можливість повернення спортивної моделі S-FR у вигляді компактного купе класу кей-кар. За попередніми даними, новинка може отримати задній привод, турбомотор об'ємом 660 куб. см і механічну коробку передач.

Про це пише видання Motor1.

Японська компанія Toyota може дати другий шанс концепту S-FR, який уперше показали ще у 2015 році на Токійському автосалоні. Тоді виробник представив компактне спортивне купе з переднім розташуванням двигуна та заднім приводом, але до серійного виробництва автомобіль так і не дістався.

Тепер, за інформацією японських ЗМІ, Toyota розглядає можливість відродження цієї назви для невеликого спортивного авто, створеного відповідно до японських вимог до кей-карів. Якщо ці відомості підтвердяться, серійна модель може з'явитися вже у 2027 році.

Підставою для таких припущень стали розробки дочірньої компанії Daihatsu, яка працює над наступним поколінням родстера Copen. Представлений на Japan Mobility Show 2025 концепт K-Open продемонстрував зміну концепції моделі — замість переднього приводу він отримав задньопривідну компоновку.

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2015 Toyota S-FR concept Фото: Fabio Gemelli

Саме габарити цього прототипу можуть стати орієнтиром для майбутньої Toyota S-FR. Довжина автомобіля становить 3395 мм, ширина — 1475 мм, висота — 1230 мм, а колісна база — 2265 мм. Маса концепту сягає приблизно 850 кг.

Для порівняння, оригінальний Toyota S-FR 2015 року був помітно більшим. Його довжина становила 3990 мм, ширина — 1695 мм, висота — 1320 мм, а колісна база — 2480 мм.

Очікується, що серійна версія може отримати трициліндровий турбодвигун об'ємом 660 куб. см потужністю 64 к. с. Покупцям нібито запропонують п'ятиступеневу механічну коробку передач або варіатор CVT. Приводитимуться в рух виключно задні колеса.

2015 Toyota S-FR concept Фото: Fabio Gemelli

Технічні подробиці поки залишаються невідомими. Toyota не розкрила можливу масу новинки, точне розташування двигуна та конструкцію підвіски. Не визначено й кількість місць: початковий концепт S-FR мав компонування 2+2, тоді як Daihatsu K-Open розрахований лише на двох людей. З огляду на зменшені габарити, двомісний салон для майбутнього купе виглядає цілком імовірним.

У Daihatsu вже не обмежилися створенням виставкового макета. Компанія побудувала ходовий прототип K-Open, щоб перевірити можливість розробки задньопривідного спортивного автомобіля у форматі кей-кара.

2015 Toyota S-FR concept Фото: Fabio Gemelli

У січні на Tokyo Auto Salon представили другу версію експериментального автомобіля — K-Open Running Prototype 2. У ній двигун трохи змістили назад, реалізувавши передньо-середньомоторне компонування. Це рішення має допомогти покращити розподіл маси між осями. Під час випробувань Daihatsu досліджує також компонування агрегатів і можливість зниження центра ваги.

Якщо Toyota та Daihatsu об'єднають зусилля, вони зможуть створити дві різні моделі на спільній технічній основі. Daihatsu потенційно відродить Copen у форматі відкритого родстера, а Toyota запропонує S-FR із фіксованим дахом.

2015 Toyota S-FR concept Фото: Fabio Gemelli

У такому разі компактне купе може стати найдоступнішою спортивною моделлю в лінійці Gazoo Racing. Вона могла б розташуватися нижче за GR86 та інші потужніші автомобілі бренду.

Втім, інформацію про появу Toyota S-FR у 2027 році поки слід сприймати як чутки. Toyota та Daihatsu офіційно не підтвердили підготовку серійних версій ані S-FR, ані K-Open. Схожість габаритів двох концептів також не доводить, що вони матимуть спільну технічну основу.

2015 Toyota S-FR concept Фото: Fabio Gemelli

За даними Motor1, Toyota активно працює над розширенням модельного ряду Gazoo Racing, який тепер є окремим брендом. Водночас поява всіх моделей, про які останнім часом ходять чутки, малоймовірна з комерційного погляду. Серед можливих новинок згадуються GR Celica, GR MR2 та інші спортивні автомобілі.

Не виключено й інший сценарій — компактне купе може отримати емблему Scion. Цей бренд Toyota також планує повернути на ринок. Проте поки це лише припущення.

Раніше повідомлялося, що Honda готує збільшення габаритів свого найпопулярнішого кросовера.

Також компанія розробляє нове покоління гібридних автомобілів, які мають споживати приблизно на 10% менше пального.