Дорогие, но проблемные: названо 5 премиальных авто, о покупке которых можно пожалеть

Пять автомобилей класса "люкс" могут разочаровать владельцев из-за проблем с надежностью, электроникой и запасом хода. В список вошли модели Mercedes-Benz, BMW, Cadillac, Maserati и Lexus.

Издание GoBankingRates проанализировало отзывы владельцев, результаты исследований надежности и информацию об отзывах и определило пять моделей, с покупкой которых следует быть осторожными.

Высокая цена и престижный бренд не всегда гарантируют беспроблемную эксплуатацию. Современные автомобили премиум-класса оснащены сложной электроникой, программным обеспечением и новыми силовыми установками, неисправности которых могут обернуться дорогостоящим ремонтом.

Mercedes-Benz EQS — проблемы со сложной электроникой

Электрический флагман немецкого бренда обладает сложной электронной архитектурой, но именно она вызывает немало вопросов относительно надежности. По данным исследования What Car?, примерно 28 % владельцев Mercedes сообщали как минимум об одной неисправности в течение первого года эксплуатации. Значительная часть проблем касалась электрических систем.

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Mercedes-Benz EQS Фото: Mercedes-Benz

Издание CoPilot особо отметило неисправности EQS, связанные с электроникой, ремнями безопасности и системой курсовой устойчивости. Некоторые годы выпуска модели даже попали в список версий, которых рекомендуется избегать. Учитывая сложность конструкции и потенциально высокую стоимость ремонта после истечения гарантии, этот электромобиль может стать рискованной покупкой.

BMW i7 — риски, связанные с аккумулятором и тормозной электроникой

BMW объявила о кампании по отзыву отдельных электромобилей, в частности i7, из-за неправильно собранных модулей высоковольтной батареи. Такой дефект мог привести к внезапной потере мощности или даже возгоранию.

По данным DealerRater, автомобили BMW i7 2023–2024 модельных годов также фигурировали в отзывах из-за проблем с электрическими системами и блоками управления тормозами, в частности с компонентами систем помощи водителю. Владельцам таких автомобилей могут потребоваться повторные визиты в дилерские центры.

BMW i7 Фото: BMW

Сложная мультимедийная система и регулярные обновления программного обеспечения создают дополнительные риски для тех, кто ожидает от дорогого автомобиля безупречной работы всех функций.

Cadillac Lyriq — сбои в работе дисплеев и систем зарядки

Электрокроссовер привлекает своим дизайном, но владельцы сообщают о сбоях в работе дисплеев, программного обеспечения и систем зарядки. В отзывах на Cars.com описываются случаи, когда экраны отключались, исчезала информация для водителя, а для устранения неисправностей приходилось неоднократно обращаться в сервис.

Cadillac Lyriq Фото: General Motors

Consumer Reports также зафиксировал жалобы на работу мультимедийной системы и зарядку. По отзывам владельцев, даже повторные обновления программного обеспечения и замена оборудования не всегда помогали избавиться от проблем.

Из-за этого автомобиль может надолго задержаться в сервисе, а ремонт электроники и специализированных компонентов электрической силовой установки может оказаться сложным.

Maserati Grecale — сомнительная долгосрочная надежность

Maserati Grecale привлекает внимание итальянским дизайном, однако его долгосрочная надежность вызывает сомнения. Consumer Reports отмечает, что низкие показатели надежности Maserati негативно сказываются на общей оценке модели, несмотря на хорошие результаты дорожных испытаний.

Maserati Grecale Фото: Maserati

Критика касается не только технической стороны. Тестировщики обратили внимание на неудобное расположение кнопок переключения передач и слишком большие подрулевые лепестки, которые могут мешать пользоваться другими переключателями.

К тому же мониторинг "слепых" зон и предупреждение о поперечном движении сзади доступны за дополнительную плату. Владельцам также придется учитывать необходимость использования топлива премиум-класса и потенциально дорогостоящее обслуживание.

Lexus RZ — небольшой запас хода и посредственная динамика

Японский бренд традиционно ассоциируется с надёжностью, однако его электрокроссовер Lexus RZ подвергается критике за ограниченный запас хода и посредственную динамику с учётом его стоимости.

В ходе испытаний, о которых сообщает Gear Patrol, Lexus RZ смог преодолеть лишь около 193 км на скорости 120 км/ч. Зарядка от станции постоянного тока высокой мощности длилась почти 90 минут. Такие показатели могут создавать неудобства во время длительных поездок.

Lexus RZ Фото: Lexus

Отдельные замечания касаются версии RZ 300e, мощность которой составляет 201 к. с. Издание The Road Beat отметило, что на высоких скоростях автомобилю не хватает тяги для уверенных обгонов, а динамика заметно ухудшается при движении по автомагистралям. Высокая цена и уменьшение запаса хода в холодную погоду также могут стать аргументами против покупки этой модели.

Итак, основные претензии к пяти автомобилям касаются не столько комфорта или престижа, сколько надежности электроники, стоимости обслуживания и практичности в повседневном использовании. Именно эти факторы следует учитывать при выборе дорогого автомобиля, особенно если планируется владеть им в течение многих лет.

По итогам первых девяти месяцев 2026 года наибольшим спросом среди компактных автомобилей в мире пользовалась Toyota Corolla.

В то же время обновленный Mitsubishi Pajero уже собрал около 5500 предварительных заказов в Японии менее чем за месяц после начала приема заявок. Интересно, что примерно 80% заинтересованных покупателей ранее выбирали автомобили других брендов, а некоторые клиенты вновь возвращаются к Mitsubishi.